Milion chvilek chce zabránit tříštění sil u prezidentské volby. Budoucí vládě chce být konstruktivní opozicí

Spolek Milion chvilek zorganizoval největší demonstrace od Sametové revoluce, které ukázaly sílu občanské společnosti. Podporoval spojení opozičních uskupení do sněmovních voleb. Premiér Andrej Babiš (ANO) v příští vládě pravděpodobně nebude, což byl jeden z hlavních cílů spolku. Nyní si chce Milion chvilek zachovat relevanci i najít nová témata.

„Je skvělý úspěch, že se dvěma koalicím (Spolu a Pirátům a STAN) podařilo zvítězit a získat většinu. Po volbách jsme nicméně říkali, že je nutné zahájit deagrofertizaci státu,“ vysvětluje předseda Milionu chvilek Benjamin Roll.

Podle spolku odchod Babiše nestačí, a tak už v létě zveřejnil výzvu, ve které naznačuje, na co je podle něj nutné se zaměřit. „Chceme, aby se posílila nezávislost médií, justice. Aby se vyřešily největší kauzy a začalo se pracovat na vyvážení prezidentské moci,“ vypočítává Roll.

V případě médií má Roll na mysli hlavně Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář, kterým v kontrolních radách způsobovali problémy nominandi politických stran. Například Hana Lipovská, která ve volbách kandidovala za neúspěšný Volný blok, se v radě soustředila primárně na boj s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem.

U prezidentské moci spolku vadí přímá volba. Díky ní má hlava státu od občanů větší mandát. Milion chvilek proto chce větší parlamentní kontrolu a to, aby ústavní žalobu na prezidenta mohla podat jen jedna komora Parlamentu. Nyní musejí senátní návrh žaloby odsouhlasit ústavní většiny v obou komorách, tedy třípětinová většina přítomných senátorů a třípětinová většina všech poslanců.

„Byla by nutná změna ústavy. Koalice ale nemají ústavní většinu, tak chápeme, že to má své meze. Ten problém jde ale tematizovat,“ míní Roll.

Kultivace občanské společnosti

Dlouhodobější cíl Milionu chvilek nicméně prý zůstává pořád stejný: podporovat a kultivovat občanskou společnost a hlídat mocné. A to bez ohledu na to, že do vlády zřejmě zamíří zástupci uskupení, která spolek otevřeně podporoval.

„Jelikož ve Sněmovně chybí nějaká relevantní