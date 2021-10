Zuzana Čaputová: Pravda dnes dostává hodně zabrat, ale na boj za ni se nesmí rezignovat

Pravda vítězí. My tato slova máme stále na prezidentské standartě, vy na Slovensku ne, řekla prezidentce redaktorka České televize Jana Peroutková. Je pravda stále součástí naší identity, je pro Čech a Slováky pořád ještě důležitou hodnotou?

„Pravda dostává dnes hodně zabrat, když to řeknu takhle lidově. Zabrat v tom smyslu, jako bychom se vůbec neuměli shodnout na tom, co pravda je. Zpochybňují se fakta, vědecké poznatky, odbornost, nemáme úctu ke vzdělání a vzdělanosti. Možná je to dobou, sociálními sítěmi, přetlakem informací. Dobrat se pravdy vyžaduje aktivitu, zájem, hledání, ověřování. Boj za pravdu tu stále musí být, musíme tu práci podstupovat,“ odpověděla na to prezidentka.

Kdyby stále ještě existoval společný