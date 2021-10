Legendární komiks Akira, který ovlivnil popkulturu 90. let, vychází konečně česky

Akira měla úspěch, protože kromě nepochybné Otomovy virtuozity spojila dva motivy v té době nesmírně populární. Prvním byl rodící se žánr kyberpunk, jenž o pár let později získal svůj název, ale v zárodečné podobě existoval již počátkem 80. let. Jednalo se o vize blízké budoucnosti transformované špičkovými technologiemi na novou úroveň. S průnikem počítačů do domácností se najednou pojmy jako kyberprostor či virtuální realita přestaly jevit jako nedosažitelná utopie. Kyberpunk byl punkově energický, zbavený všeho stylistického i emocionálního balastu – stejně jako komiks Akira.

Druhým motivem byla japonská subkultura zvaná bosozoku. Již v 50. letech 20. století vznikaly v Japonsku motorkářské gangy mladistvých, které byly nebezpečné svému okolí a poznaly se podle extravagantních úprav motocyklů. Kultura bosozoku nabrala