Černošek vždy myslel na dobré vztahy s politiky. Zemana, který ho chce vyznamenat, prý na začátku podcenil

Prezident Miloš Zeman podle Seznam Zpráv udělí státní vyznamenání dlouholetého sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi. Bývalý člen KSČ se ve sportovním prostředí prosadil téměř okamžitě po sametové revoluci v prostějovském tenisovém klubu, později se začal naplno věnovat také sportovnímu marketingu. I díky Černoškově podpoře se na vrchol dostali třeba Tomáš Berdych nebo Petra Kvitová, do Česka se mu povedlo přivést elitní sportovce včetně sprintera Usaina Bolta, který se pravidelně účastnil Zlaté tretry.

Sportovním marketingem se letos třiasedmdesátiletý Černošek začal zabývat na začátku devadesátých let. Podle webu jeho agentury Česká sportovní momentálně spolupracuje třeba s tenistkami Karolínou Muchovou nebo Kateřinou Siniakovou. Nicméně jeho vliv se v posledních letech snížil i vzhledem k tomu, že to byl právě on, kdo v tuzemsku organizoval zápasy Fed Cupu a Davis Cupu.

Český tenis v uplynulé dekádě patřil na reprezentační úrovni k absolutní světové špičce, nicméně změnou formátů obou turnajů přišel zkušený promotér o možnost pořádat pravidelně úspěšné akce, které lákaly vzhledem k opakovaným úspěchům vedle fanoušků také politické špičky i zákulisní hráče.

Černošek nyní už nedrží ani licenci pro turnaj WTA na pražské Spartě, po patnácti letech skončila jeho spolupráce s Kvitovou a v nedávné minulosti od něj odešel i judista Lukáš Krpálek.

Na druhou stranu manažer, který minulý rok ležel v nemocnici ve vážném stavu kvůli nákaze novým typem koronaviru, stále pořádá třeba Zlatou tretru, na jejíž poslední ročník se mu povedlo přivést hvězdného tyčkaře Armanda Duplantise a v minulosti i legendárního Usaina Bolta.

Prezidenta Černošek podcenil

S prezidentem Zemanem se Černošek podle svých slov z minulého týdne v podcastu Přes Příkop potkal poprvé v lóži právě při zápasu Fed Cupu, v němž české hráčky nastoupily proti srbským tenistkám. (České hráčky zdolaly Srbky ve finále Fed Cupu v listopadu 2012, ale to ještě Zeman prezidentem nebyl.) „Musím říct, že mě pan prezident nesmírně pozitivně překvapil v jedné věci. Na tenis se připravil, a co se týká schopností a vědomostí je mimořádně bystrý,“ popisoval Černošek.

„Lucka Šafářová vedla 4:2 a pan prezident mi říká: ‚Teď bych neměl odejít, protože má brejk a měla by vyhrát set.‘ Zpozorněl jsem a řekl jsem mu, že mě šokoval. Odpověděl mi, že jsem ho podcenil, protože takové věci zná,“ vzpomínal Černošek na setkání s hlavou státu.

Podle zdroje z okolí Černoška a tenisového prostředí, který s Deníkem N mluvil pod podmínkou anonymity, je ale velmi nepravděpodobné, že by se dlouholetý sportovní manažer se Zemanem