PolitikoN: Prezident leží, jeho práce stojí a policie zkoumá, zda jeho okolí nepůjde sedět

Vítejte u PolitikoNu, pravidelného komentovaného přehledu politického dění v České republice. Do toho dnes promluvila návštěva z Tchaj-wanu, a co může být pro prezidentskou kancelář možná ještě horší zpráva, také Městské státní zastupitelství v Praze a policie. Úloha shrnout středeční události v české politice připadla Janu Wirnitzerovi.

Zatímco prezident Miloš Zeman leží ve střešovické nemocnici a prozatím zmizel z titulních stran médií, jeho práce stojí. V tuhle chvíli to není z pohledu neplněných pracovních povinností zásadní, ale bude jich přibývat. Prognóza, slovy lékařů „krajně nejistá“, tak z tohoto hlediska není zrovna povzbudivá zpráva. Zmapovali jsme, jaké úkony nyní čekají „ve frontě“ – a co to prakticky znamená.

O prezidentovi se zmiňme ještě z jiného úhlu pohledu: policie zahájila prověřování dění kolem hlavy státu v souvislosti s její hospitalizací. Konkrétně toho, zda se lidé z prezidentova okolí nedopustili přisvojení prezidentské pravomoci nebo neposkytnutí pomoci.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala pro média uvedl, že policie zahájila trestní řízení.

Podle zjištění Aktuálně a Respektu kriminalisté prověřují dvě samostatné kauzy – jednak to, zda se prezidentovi lidé v Lánech nedopustili neposkytnutí pomoci, když v této rezidenci Zeman zůstával až do chvíle, kdy ho musela odvézt sanitka, zadruhé to, zda někdo nepadělal jeho podpis a nepřisvojil si jeho pravomoci. Česko zůstává zemí příběhů.

Koaliční vyjednávání mezi ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráty a STAN přinesla zajímavý dílčí posun: místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová v rozhovoru pro MF Dnes řekla, že Piráti nedostali nabídku