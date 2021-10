Výjimečná šance pro Čechy, Slováky i celou střední Evropu

V Česku se v těchto dnech valí davy lidí na očkování, neboť od listopadu již povinné testy pro neočkované při vstupu do restaurace nebudou zadarmo. Na Slovensku se za testy platí už dávno, ale očkování se naopak zpomaluje. Jak si mohl T. G. Masaryk myslet, že Slováci a Češi by měli tvořit jeden národ, když mají tak odlišný vztah k penězům a hospodě?

Ale jeho myšlenka jednoho státu, který vznikl 28. října 1918, byla tehdy správná. Československo bylo státem středně těžké váhy, který sousední Polsko i Maďarsko musely respektovat. I Hitler dobře věděl, že jeho rozdělením si oba národy snáze podrobí.

Dnes jsou Česko a Slovensko dva státy malé váhy v pohyblivých píscích střední Evropy, kterou ještě zmenšují svou bezradností. Polsko i Maďarsko vyzvaly Evropskou unii na souboj, a protože Bratislava i Praha váhají, ztrácejí tím nadále na váze.

Fiala a Heger

Výsledek sněmovních voleb v Česku by mohl dodat nové sebevědomí oběma našim státům, neboť po dlouhé době budou jejich vlády politicky příbuzné: pravicové a mírně konzervativní, ale zároveň demokratické. Tím se důrazně liší od polské a maďarské vlády, které jsou radikálně konzervativní, ale zároveň autoritářské.

Budoucí český premiér Petr Fiala i jeho slovenský protějšek Eduard Heger by si mohli rozumět, neboť oba jsou věřící konzervativci. Problém je, že by je to mohlo svádět i k porozumění pro polský a maďarský konzervatismus.

Konzervativní agenda maďarské a polské vlády je však jen okrajovým jevem v mnohem významnějším procesu, kterým je budování autoritářského režimu. Ten má s ideologií málo společného a mohla by ho se stejnou brutalitou prosazovat i levicová vláda – nebylo by to poprvé.

Polská vláda ohýbá přes koleno demokratické principy a zároveň vráží klín do základů Evropské unie. Podřídila si justici, a když ji Soudní dvůr EU vyzval, aby soudcům vrátila nezávislost, prohlásila, že jí nemá co přikazovat, neboť polské zákony mají vyšší sílu než evropské.

Je to sice velmi zjednodušený popis toho, co se vlastně stalo, ale závěr je opravdu jednoduchý: Polsko přestalo respektovat jeden ze základních principů Evropské unie.

Je to podobné – ale mnohem závažnější –, jako když v létě v roce 1992 prohlásil slovenský parlament „svrchovanost“ nad federálními zákony Československa. Logickým následkem byl rozpad federace. Podle téže logiky – bude-li Polsko trvat na svém – musí z Unie odejít, nebo se Unie začne rozpadat.

Poláci si neřežou větev jen sami pod sebou, ale také pod celou střední Evropou. Češi a Slováci by proto měli co nejrychleji přesednout do hlavního proudu Evropské unie. Jestli to však Fiala a Heger pochopí, jisté není.

Vzor pro střední Evropu

Česko a Slovensko mají po delší době opět šanci vytvořit ve střední Evropě demokratický tandem a obnovit tak váhu bývalého Československa, které museli respektovat i jeho sousedé. T. G. Masaryk by je v tom jistě podpořil.

Současně by takový tandem povzbudil demokratickou opozici v Maďarsku a Polsku. Pokud by vyhrála parlamentní volby (v Maďarsku budou už na jaře příštího roku), region střední Evropy by přestal být hrozbou pro demokracii i pro celou Evropskou unii.

Česko a Slovensko mohou být inspirací pro opozici u sousedů i v tom, jak se vyrovnat s „únosem“ státu. V Česku si Andrej Babiš zprivatizoval stát jako pobočku své firmy Agrofert a budoucí premiér Fiala bude mít za úkol opět oddělit ekonomickou moc od politické. Vlády Roberta Fica si také podřizovaly justici a policii a premiér Heger má nyní za úkol opět oddělit soudní moc od politické.

Během posledních let zničili zkorumpovaní populisté demokracii ve střední Evropě natolik, že stojíme před podobnou výzvou jako v roce 1989: nestačí jen porazit starý režim, mnohem těžší bude zbavit se jeho struktur přerostlých do jádra státu a vybudovat důvěryhodné demokratické instituce.

Pokud budou mít Maďaři a Poláci vůbec to štěstí, že se autoritářský režim po prohraných volbách dobrovolně vzdá moci, čeká je náročná rekonstrukce státu včetně soudních procesů s těmi, kteří zneužili moc. Na Slovensku vidíme, jak riskantní je takový pokus a jak urputně se Ficův „systém“ brání. Čechy možná čeká něco podobného, přestože jejich stát nebyl „unesen“ tak daleko od demokracie jako ten slovenský.

V česko-slovenském demokratickém tandemu se dá tento úkol zvládnout lépe, než pokud to budeme dělat každý zvlášť. A jestli ho Češi a Slováci úspěšně splní, ukážou svým sousedům cestu. Masaryk by jim to jistě schválil, zda na něj však Fiala a Heger vzpomenou, jisté není.

Ze slovenštiny přeložila Lenka Libá.

