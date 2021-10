Když je pořád tak hezky, až z toho máte depresi…

Teda dokud takových dní, co jsou jako malované, co jsou jako korálek nebo ještě lépe obojí dohromady, nemáte mít víc než 230 v roce. To pak totiž začnete trpět tzv. blue sky depression neboli depresí z modrého nebe.

Já vím, zní to jako vtip. Pro člověka ze střední Evropy, který nemůže celý rok dospat května, června, července… No, dobře, tak aspoň toho srpna, to už určitě bude chvíli na koupání, žejo (?!)… Pro nás je představa přesycenosti jasnou oblohou úplné sci-fi. Jak deprese z modrého nebe? To jakože nejsou lidi rádi, když je venku hezky?

Než jsem se před osmi lety přestěhovala do Sydney, taky jsem to nechápala. To australské počasí je totiž úplně opojné. Zrovna východní pobřeží Nového Jižního Walesu má totiž klima, v němž jsou vlastně jen dvě roční období. Léto a podzim. (Nebo jaro. Podle toho, co máte radši.)

Zhruba od října do března je totiž mezi 20–38 °C. Skoro neprší, sluníčko sedí vysoko na obloze, láká vás do oceánu na surf, plavání a zrádné opalování na pláži, po němž jste za půl hodinky úplně na uhel. (Ozonová díra holt není legrace. Minimálně několik následujících večerů.) Prostě léto. Lidi nosí žabky, sedí na zahrádkách, dávají si svých patnáct koleček v přílivovém bazénu a Espresso Martini k tomu. Vánoce se tu slaví na písku v plavkách a s kleštěmi na burgery.

Ve zbylých měsících, takže někdy od dubna do září, je pak ten podzim/jaro. Teploty jsou většinou mezi 10–25 °C. Prší jen nárazově (a většinou horizontálně, protože u toho i šíleně fouká) a na naše české poměry pořád skoro vůbec. Sluníčko sice sedí na obloze o trochu níž, ale do oceánu na surf a plavání vás láká dál, stejně jako na to opalování, které se tímto stává ještě zrádnějším, protože v dubnu se přece nespálíte (ehm). Prostě zima. Tedy ta australská.

Lidi stále nosí žabky, sedí na zahrádkách, dávají si svých patnáct koleček v přílivovém bazénu a Espresso Martini k tomu. Červencové Vánoce (Christmas in July), které se tu tradují kvůli své zimní a jakože autentičtější atmosféře, se tu slaví na písku v plavkách a s kleštěmi na burgery.

Už chápete?

V téhle zemi si prostě nemáte kdy zalézt pod peřinu s kakaem a číst si za meditačního krupobití do střechy. V téhle zemi nemáte kdy strávit celý den jen tak u televize, protože venku je hnusně. V téhle zemi nemáte kdy být ospalí, melancholičtí a za zvuku své oblíbené depresivní hudby přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta. Místní počasí vám to nedovolí.

A to jsou muka!

Člověk totiž takové chvíle potřebuje. Nebo já teda rozhodně. Chvíle ticha a klidu bez výčitek, že venku je přece zase tak krásně, tak co kruci sedím doma na zadku a nic se mi nechce?

A tak pořád někde lítáme. Až mi při nějaké krizi (většinou jde o jedno z mých dětí a jeho zuřivý záchvat na hřišti, chodníku, podlaze v obchoďáku…) dojde, že jsme celé dlouhé dny nebyli prostě jen tak doma a že jsme vlastně asi všichni unavení. Z aktivit, ze setkání, ze sluníčka, ale i z těch neustálých úsměvů a dobré nálady, protože člověk občas potřebuje být prostě zalezlý a třeba i naštvaný.

A ano, pokud máte děti, nejspíš si říkáte, že to jste přece stejně, ale já mám na mysli takové to naštvání bezdůvodné. Otrávenost, kterou to šedivé, zlověstně mraky zatažené nebe podtrhne a symbolicky tak za vás vyjádří jinak těžce uchopitelný stav vaší duše.

Mně se třeba přesně v takové melancholii mnohem lépe píše. Nerozptyluje mě žádné sluníčko, ptáci ani volání nekonečných možností někde tam venku. Naopak. Ponuré výhledy z okna mě inspirují, vedou víc dovnitř, k sobě, do klidu… Do snění o tom, jak to bude báječné, až zase vypustím své ratolesti v parku a z bezpečné vzdálenosti budu moct předstírat, že vůbec nejsou moje.

Takové snění je potřeba. Vychází z něj vize o tom, kým chceme být, k čemu se vztahujeme, a řekla bych, že je proto dokonce zdravé. A tak není náhodou, že tento text vzniká v podzimní Praze. V Austrálii je totiž pořád tak hezky, že by se na to jeden nejradši vykašlal.

Stručně: V Austrálii je krásné a teplé počasí prakticky pořád.

Dnů s blankytně modrou oblohou ale nemáte mít víc než 230 v roce.

Pak totiž začnete trpět tzv. blue sky depression neboli depresí z modrého nebe.

