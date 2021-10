Přehledně: Milostivé léto přináší šanci, která se nebude opakovat. Kdo a jak se může zbavit exekuce?

Ve čtvrtek začíná akce, pro niž se vžil název „milostivé léto“. Lidé v exekuci, kteří dluží státu, obcím a veřejným institucím, budou mít tři měsíce na to, aby zaplatili původní dluh a jednorázový poplatek exekutorovi. Tím exekuce skončí, lidé se tak zbaví často mnohonásobně navýšených dluhů. Ulehčit by to teoreticky mohlo stovkám tisíců dlužníků, podstatné ale bude, aby jednali včas a správně. Přinášíme základní praktické informace.