Veřejnost má právo vědět, v jakém stavu prezident je. Zklamaní jsou i jeho voliči, říká bývalý Zemanův lékař

Víte něco o zdravotních problémech, s nimiž je nyní prezident hospitalizován?

Vím jen to, co je veřejně známé. Vím jen to, co víte vy.

Měl jste jako prezidentův lékař, šéf jeho konzilia, nějaké indicie ukazující na to, že prezidentovi hrozí vážné problémy s játry?

Neměl. Absolutně žádné. Konzilium bylo rozpuštěno v roce 2016 a my jsme už tehdy popírali informaci, že prezident má rakovinu jater. Žádné výsledky tomu nenasvědčovaly, a tak jsme to vyvraceli. V současné době vím jen to, co víte vy.

Předvídal jste tehdy, že se Miloš Zeman může ve funkci dostat do této fáze nemoci? Že bude převezen do nemocnice v bezvládném stavu a tak dále?

Vůbec jsem to nepředpokládal. Věděl jsem jenom o problémech, které tehdy měl. Tedy diabetes, problémy s chůzí. Ale netušil jsem, že by nedokončil volební období.

Co si myslíte o tom, jak nyní komunikuje Kancelář prezidenta republiky, tedy že celé týdny prezidentův stav oficiálně nekomentuje?

Je to hrozně