Notes: V proočkovanosti jsme mezi Ukrajinou a Portugalskem. A pozor na Facebook, bude vás štvát

Víme, že už byste nejraději nečetli nic o covidu, je to smutný evergreen médií a únavný strašák. Jenže realita je taková, že jsme v počtu nakažených na poměrně strmě stoupající křivce. Za covidem nikdo tečku neudělal, protože to ani nejde. Nemocnice se opět plní covidovými pacienty, což na vlastní kůži poznají lidé objednaní na operaci. Nemocnice jim totiž volají, že se jejich operace z kapacitních důvodů odsouvá.

Rozumím tomu, že řada lidí nesouhlasí s očkováním a vůbec se zasahováním státních institucí do jejich životů. Nechtějí očkování ani restrikce kvůli epidemii. Jenže dnes stojí volba jinak: buď očkování, nebo restrikce. Obojímu se dost dobře uniknut nedá, leda někde v poustevně. Ministr zdravotnictví si na tiskové konferenci vypůjčil příklad z Portugalska a dalších zemí. Tam je proočkovanost populace 80–90 procent, nejsou tudíž zapotřebí tak přísné restrikce společenského chodu. U nás je proočkovanost necelých 65 procent u osob nad 12 let. A to je málo. Grafy jasně ukazují, že nemocnice plní hlavně neočkovaní a to je fakt, který by měl každého antivaxera přinejmenším nahlodat.

Škoda, že se vláda tento podzim nerozhoupala k žádné viditelné kampani, která by občany pozitivně přesvědčila o užitečnosti vakcíny.

Jak to naopak vypadá, když je nedůvěra k očkování ještě mnohem menší, popisuje Petra Procházková. Ukrajina má dvěma dávkami očkováno pouze 16 procent populace. Nemocnice nezvládají příval těžce nemocných, takže vedle nich vyrůstají stany určené pouze pro covidové pacienty. Ukrajinci bohužel podléhají v mnohem větší míře i internetovým fámám: až 12 procent z nich věří, že by jim spolu s vakcínou byly vpraveny škodlivé čipy.

Jak se blíží výročí založení republiky a s ním i spekulace o tom, komu bude uděleno státní vyznamenání (jejich udílení bylo již přeloženo na 1. ledna), prosakují jména, která by chtěl Miloš Zeman ocenit. Mezi těmi, která sotva u někoho vyvolají nesouhlasné vrtění hlavou, je udělení státního vyznamenání in memoriam jedinému předválečnému britskému ministrovi, který podal demisi na protest proti podpisu Mnichovské dohody ze září 1938. Jmenoval se Alfred Duff Cooper a jeho jméno bychom měli znát.

Jiří Pehe přispěl komentářem, v němž se zamýšlí nad strategií pro volbu příštího prezidenta. Zeman a Babiš představují poslední bašty voličů spojených s předrevolučním komunistickým režimem. Pro novou koalici by měla být priorita najít silného protikandidáta k Andreji Babišovi.

A teď o něčem úplně jiném. Roztleskávačka na fotbalu: ano, nebo ne? Jejich využívání k nám přišlo ze zámoří, mnozí Češi na tančící dívky nejsou ve sportovní aréně zvyklí, v mnohých navíc vyvolávají pudy prvoka. Kolegyně Kristina Němcová vyzpovídala několik roztleskávaček, které se svěřily s obscénními reakcemi, s nimiž se musejí vyrovnávat.

Jan Wirnitzer se v dnešním PolitikoNu podíval mimo jiné na to, co dnes schválili v horní komoře Parlamentu. Až vám budou kvůli nezaplaceným pokutám policisté zabavovat auto, vězte, že k tomu mají ode dneška právo.

Mezitím na Slovensku: Robert Fico a jeho strana Směr uspořádali v Rimavské Sobote tisícovou demonstraci, na které byla porušena většina bezpečnostních pravidel proti šíření koronaviru. O pár dní později stoupl počet nakažených v okrese na dvojnásobek.

A Robert Fico podruhé. Slovenská policie oznámila, že má nahrávky jeho a několika vrcholných státních úředníků z utajených schůzek na chatě. Výsledek? „Audiovizuální záznamy (a jejich doslovné přepisy) potvrzují snahu několika osob z prostředí politiky, byznysu a advokacie ovlivňovat trestní stíhání v nejzávažnějších trestních kauzách, diskreditovat a kriminalizovat vyšetřovatele NAKA a státní zástupce Úřadu speciálního státního zastupitelství, jakož i únik informací z některých orgánů činných v prosazování práva k nepovolaným osobám.“

Sociální síť Facebook čelí jedné z nejtěžších krizí. Interní dokumenty společnosti odhalily, že jeho algoritmy záměrně podporují hněv mezi uživateli. Mark Zuckerberg prý vědomě udělal málo pro to, aby se na Facebooku nešířily dezinformace. Rozhodnutí o kontrole obsahu stranila pravicovým extremistům. Tolik k domnělé demokratičnosti sociálních sítí.

Zítřejší vydání

