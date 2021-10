Vztek není nenávist, říká Houdek z HateFree. Romům neměří stejným metrem ani mladí Češi, ale lepší se to

Pronajali byste malý byt velké rodině? A rodině Dezidera Baloga? Jaký trest si zaslouží mladík za vykradenou trafiku? A když to bude Rom? Nahlásíte rodiče žáka s 50 neomluvenými hodinami na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? A když to budou Vietnamci? Víte, co je největší nesmysl na světě? Rom studující při zaměstnání. Zasmáli jste se? Výsledky velkého výzkumu mezi mladými lidmi přináší i překvapivá sdělení, která rozebíráme s jeho spoluautorem Lukášem Houdkem z iniciativy HateFree Culture.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Co je špatného na nadržování Vietnamcům?

Je v pořádku mít vztek na Romku, která mi ukradla peněženku?

Mám právo svůj byt pronajmout, komu chci?

Proč se Lukáši Houdkovi vyplatilo mluvit otevřeně o svém zneužití?

Proč je dobré mluvit s „nepřáteli“?



Výzkum jste dělali mezi mladými lidmi ve věku 15 až 30 let a pro srovnání zároveň ve skupině 21 až 31 let analogické k té, s níž jste dělali podobný výzkum už před šesti lety. Jednoznačnými „smutnými“ vítězi zůstávají Romové?

Jednoznačně. Bohužel. Zejména u Romů je stále evidentní, že jim ani mladá populace neměří stejným metrem, zejména v některých otázkách se předsudky projevovaly stále silně. Ostatní menšiny nedopadly tak špatně.

Ale i u Romů v porovnání s výsledky z roku 2014 vidíme posun postojů k lepšímu. Ukázalo se také, že lidé více kriticky myslí, to se projevilo hlavně ve vnímání násilí z nenávisti i rasismu na sociálních sítích. A to, jak berou hoaxy, už je nepřijímají tak nekriticky jako před sedmi lety. Jako třeba dávky, které bychom my bílí nikdy nedostali, MHD nebo léky zdarma…

Je přirozené, že si děláme názory na skupiny lidí, tomu se nemůžeme vyhnout, ale pokud možno to dělejme bez vlivu lží, dávno vyvrácených mýtů a manipulací, naopak na základě reálných informací. Předsudky jsou normální, jen je dobré jimi neobtěžovat ostatní. V našem výzkumu je vidět, že mladí lidé začínají více přemýšlet, jsou citlivější k projevům nenávisti a nesnášenlivosti na sítích a už se nenechají tak snadno vláčet hoaxy.

Obecně v našem výzkumu čtu posun k větší toleranci a snižování nesnášenlivosti, i když to pořád není dobré. Ale trend je pozitivní.

Není to nenávist, jen regulérní vztek

Na jakém příkladu byste to demonstroval?

Když si třeba vezmu experimentální otázku, jestli by dotázaný měl problém pronajmout byt určený pro tří- až čtyřčlennou rodinu rodině větší. Náhodná půlka respondentů dostala variantu, že by jí zavolal Filip Novák, v druhém případě je hlavou rodiny Dezider Balog.

Vycházejí tam zajímavé věci. Vzrostla ochota rodině byt pronajmout, s rodinou Filipa Nováka nemají problém tři čtvrtiny dotázaných, zatímco v roce 2014 to byly jen dvě třetiny. Pokud by volal Dezider Balog, skóre je horší, ale také tam vidíme pozitivní trend. V roce 2014 s tím nemělo problém 31 procento dotázaných, v roce 2021 se dostáváme na 37 procent.

Šestiprocentní posun není nic moc.

Je to posun. A dochází k němu u většiny otázek, takže to není náhoda. Je to dobrý výsledek. Já jsem se bál, že se neukáže vůbec žádné zlepšení a opravdu jsem se děsil, že se ukáže, že je to naopak horší.

A že se ukáže, že vaše práce byla zbytečná?

Přesně tak. Ale nestalo se to. Je to důležitý argument směrem k našim kritikům, a že jich není málo. Já samozřejmě vidím spoustu faktorů, které do toho vstupují, ale tohle je pro mě dobrý výsledek. Ve všech otázkách u všech menšin došlo ke zlepšení směrem k toleranci, alespoň lehký posun od nenávisti.

Víte, já do toho šest let dávám všechno, má to dopad na moji psychiku, na moje vztahy, žiju pod větším či menším tlakem a někdo pořád říká, že lidi jako já, naše inciativa a další neziskovky tu situaci zhoršují, vyhrocují, a že jsme to my, kdo rozdmýchává nenávist, polarizuje, rozeštvává.

Teď máme v ruce výsledky, že to tak není. Že se situace nezhoršuje, ale zlepšuje. I za předpokladu, že mezitím došlo k mnoha událostem jako teroristické útoky nebo migrační krize. I přesto je situace lepší. To je pro mě osobně velmi důležité, ujišťuje mě to v tom, že má smysl vysvětlovat, přinášet příběhy a mluvit o tom.

Je nějaká skupina lidí, u níž balancujete někde na hraně nesnášenlivosti vy sám?

Není to nenávist ani nesnášenlivost, ale upřímně někdy cítím regulérní vztek. Štvou mě aktuálně lidé, kteří se nechtějí nechat naočkovat a vyzdvihují to jako div ne hrdinský čin. Mám takové lidi i v rodině. Došel jsem už tak daleko, že jsem