Jak může být elektřina drahá, když ji vyvážíme? Odpovídáme na otázky kolem energetické krize

Masivní zdražování elektřiny a plynu přineslo konec Bohemia Energy a několika menších dodavatelů energií. Proč nyní Česko sužuje drahý proud, když ho přitom země vyrábí nadbytek? Z jakého důvodu si Energetický regulační úřad problémové prodejce energií neohlídal? Může nyní stát přinést zlevnění prostřednictvím polostátního podniku ČEZ? Odpovídají na to experti.

Proč je elektřina drahá, když je jí v Česku dost?

Dlouhodobě platí, že se v Česku vyrobí více elektřiny, než se jí spotřebuje. Jen loni zdejší elektrárny vyprodukovaly 76 terawatthodin proudu, z nichž na export zamířila téměř třetina. Proč si země přebytečnou elektřinu raději neuskladňuje a nebrání se tím růstu cen, který teď trápí celou Evropu?

„Samozřejmě by z Česka šlo udělat ostrov tím, že bychom vystoupili z mezinárodní výměny elektřiny. To by ale v podstatě znamenalo