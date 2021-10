Gastro scénu Moravy mapuje zážitkový bedekr Gourmet Brno

Moravská metropole není jen místem pamětihodností, ale stala se destinací vyhledávanou pro neobvyklé gurmánské zážitky – v Brně totiž moc dobře ví, že láska prochází žaludkem. Svými podniky je Brno vyhlášené široko daleko a ochutnat tady můžete opravdu celý svět. To nejlepší z brněnské gastro scény sleduje unikátní projekt Gourmet Brno, který letos vstoupil do pátého ročníku.

Poznejte to nejlepší s Gourmet Brno

V nevelkém brněnském centru vás na každém kroku láká k nakouknutí zajímavá restaurace, bistro, cukrárna, pivnice či bar. Jak se v tak široké nabídce ale vyznat a nešlápnout vedle? Ty nejlepší hráče brněnské gastronomie již po páté představuje v České republice zcela ojedinělý projekt Gourmet Brno, který vznikl z iniciativy TIC BRNO (Turistické informační centrum města Brna).

Gourmet Brno, založený v roce 2016, si od počátku klade za úkol podpořit brněnskou gastronomickou scénu. Jedná se o zážitkový bedekr, který hodnotí nejen kvalitu nabízených služeb, ale komplexní úroveň zážitku z návštěvy. Hodnocení podniků probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou brněnskými patrioty a osobnostmi nominována zařízení, kde se podle nich dobře jí, pije a vůbec je. V roce 2021 se vybíralo z celkem 8 kategorií: restaurace, bistra, kavárny, cukrárny, vinárny, pivnice, bary a „fine dining”. Opakující se jména postupují do kola druhého, kde je vyhodnotí tříčlenné poroty složené z nezávislých hodnotitelů z řad odborníků, novinářů nebo influencerů z Česka.

„Celkový koncept je zcela nekomerční. Naším cílem bylo dobře poradit a současně být maximálně objektivní. Nejde nám o to sestavovat žebříček, ale rozšiřovat povědomí o všech skvělých podnicích a konceptech, které v Brně máme a které šíří slávu města dál,“ vysvětluje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Průvodce do kapsy pro každého gurmána

Po vyhlášení výsledků, které letos proběhlo 21. října, můžete objevovat ty nejúspěšnější podniky v tištěném průvodci i na webových stránkách www.gourmetbrno.cz. Najdete tam nejen vítězné podniky, ale všechny, které v hodnocení získaly více než 70 procent, a prokázaly tak, že rozhodně stojí za návštěvu. Brožura je volně k dispozici v informačních centrech ve třech jazykových mutacích, najdete ji i v zapojených podnicích a na dalších místech ve městě a regionu.

Projekt doprovází odvážný vizuální styl, za kterým stojí sehraný tým fotografa KIVY a grafické designérky Barbary Zemčík. „Jednotlivé vizuály letošního ročníku vyobrazují typického návštěvníka jednotlivých kategorií podniků, u některých jsou to přímo štamgasti. Vizuální slisování pod imaginárním plexisklem pak odkazuje na současnost, kdy jsme v symbolickém sevření pandemie a v jistém nevyjasněném meziprostoru,” doplňuje KIVA.

K projektu TIC BRNO se v roce 2019 přidala také Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, takže se projekt rozšířil do celého kraje. V letošním roce se do užšího výběru dostalo 46 brněnských a 38 jihomoravských gastronomických zařízení. Pátý ročník přinesl několik nových jmen, ale také dlouhodobě osvědčené podniky. Které stojí rozhodně za návštěvu? To zjistíte již nyní v novém průvodci Gourmet Brno 2021.