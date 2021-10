Jak hvězda Bayernu komplikuje německé vládě očkovací kampaň. Přitom shání peníze na vakcíny pro chudé země

V Německu výrazně stoupají počty nově nakažených koronavirem. Kompletní dávku vakcíny dostalo ve spolkové republice 66 procent občanů, což z Německa nedělá v mezinárodním srovnání očkovacího premianta. S ohledem na to diskutují politici o nové kampani, která by měla váhající Němce přesvědčit, aby se nechali píchnout do ramene. Fotbalová hvězda FC Bayernu Mnichov Joshua Kimmich jim s tím zrovna nepomáhá. „Nenechal jsem se naočkovat. Mám své pochybnosti,“ říká.