Notes: Ze zákulisí filmu, který se stal hororem, i když to ve scénáři nebylo. A také o filmu, kterému drží palce redakce Enka

Banky začaly zvyšovat úrokové sazby u hypoték, bydlení se tak stává ještě nedostupnějším, píše Michal Tomeš. Neveselému tématu se s Filipem Titlbachem věnují také v podcastu Studio N.

Polsko-běloruská hranice se stala dalším místem, kudy se do Evropy snaží dostat větší počty uprchlíků. Na hranici platí nouzový stav, hlídá tam policie i armáda. Co to znamená pro místní obyvatele, kteří doufali, že se do regionu vrátí spíše turisté zvědaví na zubří rezervaci v Bělověžském pralese, popisuje z místa Michal Lebduška.

Nejen filmový svět zděsila tragédie při natáčení snímku Rust. Jana Ciglerová popisuje, jaké průšvihy provázely práci na něm ještě před tím, než herec Alec Baldwin omylem zastřelil kameramanku z pistole, o které byl přesvědčen, že není nabitá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zlobí. Poslalo do Číny videozdravici na ekonomickou konferenci, tamní pořadatelé si ji ale sestříhali. Co se soudruhům v Pekingu ve videu nelíbilo, ministerstvo nesdělilo, věc ale řešil Černínský palác s čínským velvyslancem, zjistil Lukáš Prchal.

Má se ve škole známkovat, nebo ne? Podle odpůrců jde o nástroj moci, který učitelé používají subjektivně, podle přívrženců naopak o užitečnou metodu porovnání výsledků na školách. Přinášíme oba úhly pohledu, vlastní názor si utvořte sami.

Co nového na koronavirové frontě tam, kde pandemie začala? Magdalena Slezáková přináší novinky z Číny, Japonska, Jižní Koreje a Tchajwanu.

Před 90 lety padl jeden z nejslavnějších a také nejabsurdnějších rozsudků v historii – chicagský mafián Al Capone se stovkami brutálních vražd na kontě si vyslechl verdikt, který ho poslal na jedenáct let za mříže – kvůli daňovým únikům. I to byl ale téměř zázrak. Jak se ho povedlo dosáhnout, popsal Tomáš Vasilko.

Z víkendové nabídky rozhodně nevynechejte recenzi filmu Moje slunce Mad. Podle Vojtěcha Ryndy jde o jeden z filmů roku, který hraje i o Oscara. My mu v redakci držíme palce nejen proto, že je skvělý, ale i proto, že autorkou předlohy k němu je naše kolegyně Petra Procházková.

Co se píše jinde:

Náměstek ministra zahraničí Pavel Jaroš si před koncem nynější vlády udělal výlet do Portugalska, zjistily týdeník Respekt a server Aktuálně. Čtyřdenní cesta zahrnovala víkend, takže se Jaroš, který je současně předseda pražské ČSSD, vrátil ze „služební cesty“ pěkně odpočatý a plný turistických zážitků.

Dost často se řeší destruktivní vliv Facebooku na veřejnou debatu a demokracii. Instagram, který Facebooku patří, zase způsobuje deprese a posiluje sebevražedné sklony mladých dívek. Proč tomu tak je a proč s tím sociální síť nic nedělá, vysvětluje v rozhovoru pro časopis Reportér pedagog Martin Strouhal.

Slovenskem hýbe další kauza bývalého premiéra Roberta Fica a exministra vnitra Roberta Kaliňáka. Oba se setkávali s významnými osobami z prostředí byznysu, které měly zájem na ovlivňování trestních kauz. Schůzky ale nahrávala policie. Slovenský web Aktuality získal a zveřejnil jeden z videozáznamů.

V zítřejším tištěném Deníku N najdete:

Covid-19 znovu ohrožuje plánované operace

Číslo R rychle roste. Vědci radí, co dělat

Komentář Petra Janyšky: Varující ticho kolem zahraniční politiky

Co se dělo, než Baldwin vystřelil

Reportáž: Web zhasl, linky umlkají, máme záložní plán?

Z Notesu je to vše – jen ještě připomenu víkendový text o nových protiepidemických pravidlech platných ode dneška. Prožijte klidný týden a chraňte sebe i ostatní.