Pandemie je opět na vzestupu a už se ukazuje, kdo bude mít odvahu dělat nepopulární rozhodnutí. Jedná se o politiky, kteří nemají co ztratit. Mezitím se mírně zlepšilo zdraví prezidenta Miloše Zemana, a ten tak přijímal další návštěvy. Dnešním děním vás provádí Bára Janáková.

PolitikoN: Hamáček vyměnil svetry a skončil v čele ČSSD. A jak to bude s testováním v práci?

Stačilo podmínit vstup do restaurací očkováním či antigenními a PCR testy a zájem o vakcinaci vzrůstá. Na velmi nepopulární rozhodnutí před volbami nikdo neměl odvahu. Celou dobu se naopak tvrdilo, že žádná plošná opatření nebudou, ale vypadá to, že když nemáte co ztratit, nepopulárních kroků už se tolik nebojíte.

To je i případ Jana Hamáčka, tedy muže, který vyvedl kdysi největší levicovou stranu ze Sněmovny. Málokdo by si vzpomněl, že je stále ještě v čele Ústředního krizového štábu, kdyby jednou za čas neuspořádal tiskovou konferenci. Naštěstí se to dnes přihodilo, a veřejnost tak mohla zjistit, že už červený svetr vyměnil za