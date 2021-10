Piráti budou mít ve vládě víc než jedno křeslo, musí se cítit solidně, odmítl Gazdík kolegova slova

Místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík odmítl dnešní slova stranického kolegy Zdeňka Hraby, podle nějž by měli Piráti obsadit ve vládě jen jedno ministerstvo. „Určitě to bude více než jedno křeslo,“ řekl Gazdík Deníku N.

„Je veřejným tajemstvím, že láskou k Pirátům nehořím. Nevím, jakou budou mít roli při vyjednávání vlády, ale mělo by to být adekvátní k jejich volebnímu výsledku. Nemyslím si, že by to mělo být napůl se Starosty. Záleží, kdo se na jaké ministerstvo cítí. Jakákoliv vláda to bude mít těžké. I jedno pro Piráty je dost,“ řekl dnes na Primě senátor Hraba.

Později na Twitteru zpochybnil platnost předvolební dohody s Piráty. „Smlouva je smlouva, ale karty rozdali voliči. Mimochodem stovky let platí Clausula rebus sic stantibus, tedy že smlouvy platí za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou. A já myslím, že volič výsledkem voleb podmínky dost změnil,“ napsal senátor.

Podle Gazdíka ale Hrabovo dnešní vyjádření není