Jsem Afghánec, jsem gay, jsem hřích. Utíkal jsem před lidmi i psy. Teď jsem v Brně

„Když jsem byl mladší, věřil jsem v Boha. A pořád jsem si myslel, že páchám nějaký strašný hřích. Že když jsem homosexuál, přijdu do pekla. Nechápal jsem, proč se mi to stalo. Myslel jsem si, že jsem nemocný. Nedalo se to vydržet. Tak jsem se rozhodl to skončit. Jednoho dne jsem si chtěl podřezat žíly na rukou. Ale máma mě přistihla. V tu chvíli mě napadlo, že jí to všechno řeknu, vysvětlím, co se mi stalo, svěřím se jí a ona mi pomůže.“

Proti mně sedí dva mladí muži. Chvílemi se chytnou za ruce, snad aby jeden druhého povzbudili. Artemis Akbary vypráví svůj příběh. Tiše, trochu monotónně, jakoby odevzdaně. Je mu čtyřiadvacet let a narodil se afghánským emigrantům v Íránu. Je na kost vyhublý. Před pár měsíci vážil 55 kilo, teď 51. Dlouho neměl co jíst, pak už jíst nedokázal, i když před něj postavili plný talíř.

Jak bylo matce, Afghánce, které její dospívající syn oznámil, že je homosexuál,