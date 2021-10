Proč nás pořád fascinuje princezna Diana? Je jako plátno, na které miliony žen namalovaly sebe

„Diana by měla být stejně pasé jako pštrosí peří: jedna z těch královských či kvazi královských žen, jako je Marie z Tecku, Wallis Simpsonová nebo poslední carevna, jejichž obrazy blednou do sépie a jejichž kosti jsou bílé jako perly. Místo toho o ní mluvíme, jako by právě odešla z místnosti,“ napsala k 20. výročí smrti princezny Diany britská spisovatelka Hilary Mantelová.

O čtyři roky později jsou její slova stále platná. Diana je středem dění způsobem, jakým se to dekády po smrti daří jenom málokomu. Diana v podání Kristen Stewartové tančí a utíká přes zahrady ve filmu Spencer, který má premiéru v listopadu. „Můj příběh je konečně můj,“ zpívá Diana v podání Jeanna de Waalové v broadwayském muzikálu, který v říjnu uvedl Netflix do celého světa. Propagační fotografie páté série populárního seriálu Koruna ukazují zamyšlenou Dianu, kterou ztvární Elizabeth Debicki – u předchozí série byl jen první pohled na její předchůdkyni Emmu Corrinovou dostatečnou informací pro přehršel samostatných článků.

Nový film, kniha či šokující odhalení obvykle načas obnoví zájem o zesnulé slavné. U Diany ale mluvíme o dvou dekádách neutichajícího zájmu, který letos kulminoval do množství projektů – navíc z velké části pro generaci, která na ni má už jen matné, nebo žádné vzpomínky.

Beatrix Campbellová, oceňovaná britská publicistka a aktivistka, která po Dianině smrti napsala knihu Princezna z Walesu: Jak sexuální politika otřásla monarchií, má za to, že důvody náhlého zájmu jsou dva. „Myslím si, že část z toho má co do činění s