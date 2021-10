Ji.hlava startuje a z české účasti může mít radost. Filmaři vás zavedou do rozpadajících se rodin, krvavé historie i politických demonstrací

Je to vlastně komornější akce, která se odehrává každý rok na podzim v sychravém krajském městečku na Vysočině. Přesto MFDF Jihlava už 25 let představuje to nejlepší, co je na českém festivalovém nebi k vidění. Dokumentární filmy v očích mnohých diváků už dávno v síle své výpovědi i působivosti předstihly ty hrané – festival dokumentárních filmů to i letos dokazuje v míře vrchovaté.