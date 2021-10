Moje slunce Mad září nad kábulskými zdmi z betonu, látky i přesvědčení

Letošní události v Afghánistánu jsou pro film Moje slunce Mad smutnou aktualizací: pád tamního prozápadního režimu a návrat radikálního hnutí Tálibán k moci znamenají opětovné utužení poměrů. To povede mimo jiné k tomu, že o sobě ženy prakticky nebudou moci rozhodovat samy a zůstanou vydány na milost a nemilost středověkým praktikám.

Moje slunce Mad nicméně vzniklo na motivy novely Frišta, která novinářce, humanitární pracovnici a nynější redaktorce Deníku N Petře Procházkové vyšla už v roce 2004, a jako asi každý celovečerní animovaný film se rodilo řadu let. Snímek je sice pevně zakořeněn v afghánské realitě 21. století, ale vypráví univerzální příběh – o soužití či střetu kultur, o (ne)toleranci, o vymezování si vlastního prostoru, či dokonce osobního štěstí v širším společenském kontextu. „Pro mě je Moje slunce Mad hlavně o vztazích v rodině, ne tolik o Afghánistánu,“ říká sama Pavlátová.