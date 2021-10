Známkování se k moderním způsobům výuky nehodí

Polemika: Je klasický systém známkování na škále od jedné do pěti přežitkem, který žáky a studenty zbytečně stresuje? Či je naopak stále funkční a má svůj smysl? Přinášíme názor pro i proti.

Naše společnost vyrostla na známkách. Již od prvních měsíců školy se maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a další tážou školou povinných dětí na jedničky. Je to zvyk hluboce vrytý do našich úvah o tom, jak má vypadat hodnocení ve škole, protože mnohdy nad věcmi neuvažujeme, bereme je jako fakt a děláme je, protože se to tak vždy dělalo.

Nejeden moderní pedagogický a psychologický zdroj však v tomto směru hovoří jinak – známky jsou vnějším motivátorem k učení a manipulačním nástrojem, tedy nástrojem moci, a i když někteří mohou namítnout, že žáci se přece učí proto, aby dostali jedničku, jde stále o vnější motivaci.

Známky ve škole také vedou k nezdravému srovnávání