Epidemie se šíří nejrychleji od loňského října. Vědci vysvětlují, co to může znamenat

Údaj, který uvádí, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, stoupl v pátek ze čtvrteční hodnoty 1,65 na 1,79. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví a údajů na webu úřadu.

Samotné reprodukční číslo R ale podle šéfa odborné skupiny MeSES Petra Smejkala příliš neznamená, je jen odrazem toho, že v populaci roste počet nakažených.

„Je to jen jedno číslo. Nemůžeme podle něj dělat žádné predikce, protože se může stát například to, co