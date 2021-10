Ausgerechnet Německo: souzená stařenka, respektovaný Erdogan a nedostatkový papír

Německý součet Pavla Poláka: Jeden můj německý kolega a přítel, který je už dávno v důchodu, říkával, že se toho ve světě a kolem nás děje přesně tolik, kolik se toho vejde do novin. Měl tím na mysli, že to, o čem se nepíše, jako by se nestalo. Samozřejmě je to nadsázka a trochu také jistá arogance novinářů, kteří přeceňují svou profesi a kteří si myslí, že jenom to, co se vejde na papír, je významné. V digitalizovaném světě jsou tato moudra penzionovaných novinářů poněkud zaprášená. A v době drahého papíru navíc i sporná.