Co nejdůležitějšího nám ukázalo video, které předložil veřejnosti Vratislav Mynář

Glosa rektora Ostravské univerzity a profesora vnitřního lékařství: Byl jsem včera pozván do jedné internetové televize ke krátké diskusi o lékařském pohledu na návštěvu několika úředníků a jednoho politika u Miloše Zemana a to, co natočili na mobil. Tak si to ještě jednou shrňme: Tato návštěva neřekla nic o prezidentově psychickém stavu. Prokázala, že je schopen se podepsat; zbývající vteřiny podporují sdělení lékařů o tom, že zatím není schopen vykonávat svoji práci. Důležité je na ní ale něco jiného.