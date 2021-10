Česko zaostává v očkování. Výzkum ukázal, kde jsou rezervy a jaký typ motivace pomáhá

Česko má v současnosti plně očkovaných 6,04 milionu lidí. Očkování tento týden v porovnání s těmi minulými zřetelně zrychlilo, na druhou stranu za průměrem EU Česká republika zaostává. I když méně než Slovensko či Polsko.

Obecně hraje roli to, že lidé podporující vakcinaci z velké části už očkovaní jsou, odpůrci nejsou a v šedé zóně mezi nimi jsou ti, kteří nejsou přesvědčení, ale které nynější situace k očkování nemotivuje.

Společnost PAQ Research se v dalším výzkumu série Život během pandemie zaměřila právě na to, co by mohla vláda, ať už současná, nebo budoucí, do očkovací strategie začlenit.

„Výzkum podle našeho názoru ukazuje, že efektivní podpora očkování musí kromě negativních motivací, jako je vynucování covidových pasů a podobně, zahrnovat opatření redukující obavy z dopadů nežádoucích účinků a kromě pragmatických motivací musí komunikovat i zdravotní a společenské benefity očkování,“ vysvětluje ve shrnutí zprávy sociolog PAQ Research Daniel Prokop.

Výzkum na panelu dotazovaných, jejichž postoje společnost v průběhu celé pandemie zkoumá, ukazuje například to, že