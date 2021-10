SPD po volbách rozpustila pražskou organizaci. „Je to pro nás nejtěžší kraj,“ hájí se končící předseda

Na vedení pražské organizace podalo před časem rozhodčí komisi stížnost několik členů. Tvrdili, že volba nového vedení byla zfalšovaná, vedení prý pozvalo členy na termín, kdy žádná konference neprobíhala.

Rozhodčí komise nakonec nepravomocně dala členům za pravdu a předsednictvo nakonec v polovině října vnitřním předpisem organizaci zrušilo.

Deníku N to potvrdil pražský poslanec Jiří Kobza, který předpokládá, že se bude muset v rámci hnutí přeregistrovat. „Hnutí to může o kousek posunout, je to moje představa, ale uvidím, jak to ve výsledku bude,“ řekl bez dalšího Kobza. Ostatně spory mezi ním a někdejším vedením, tedy předsedou Novákem a místopředsedou Janem Čížkem, byly dlouho veřejným tajemstvím.

Právě Kobza se jako jediný z pražské kandidátky SPD do Sněmovny dostal. Ze čtvrtého místa kvůli kroužkování přeskočil lídra Josefa Nerušila a také Nováka a Čížka.

„Praha není baštou SPD“

Novák ve vedení pražské SPD skončil po šesti letech. „Uniklo neveřejné rozhodnutí