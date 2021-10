Nastupující rektor musí vysvětlovat podezření z falšování dat. Nebyl to úmysl, ale technická chyba, tvrdí

Brněnská Mendelova univerzita mění vedení, ekonomku Danuši Nerudovou vystřídá chemik s dobře našlápnutou kariérou Vojtěch Adam. Krátce po svém zvolení ale má co vysvětlovat. Několik vědeckých článků, u nichž je podepsaný, obsahuje obrázky, jež podle některých odborníků působí jako záměrně upravené. To ale vědec odmítá. Od končící rektorky dostal tři týdny na doložení podkladů, že on nebo jeho kolegové nepodváděli, pak nastoupí etická komise.