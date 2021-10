Notes: S každým žehlením průšvihu nadělá hradní parta dva další

Jeden krok dopředu, dva zpátky, neboli „one step forward, two steps back,“ zpívá skupina Desert Rose Band v country písni z roku 1987. Tato píseň je mladé generaci, do které se řadím, známá zejména z virtuálního rádia K-Rose v kultovní videohře GTA: San Andreas z roku 2004. Proč o tom píšu? Kvůli nostalgii po GTA: San Andreas? To taky. Ale premisa této písně hlavně nápadně připomíná jednání hradní kanceláře, která se žehlením jednoho průšvihu vždy nějakým způsobem dostane do dvou dalších.

Po nátlaku veřejnosti na dnešní očekávané tiskové konferenci hradní kancléř Mynář přistoupil k zoufalému kroku: na vedle stojící obrazovce pustil video prezidenta, jak podepisuje ustavující schůzi Sněmovny. Ani on, ani předseda Sněmovny Vondráček na videu však nemají respirátory. Přímo u lůžka vážně nemocného člověka. Jejich chování podle nemocnice „připomínalo to chování papalášů z dob komunismu“. Další zdroje pak popisují, že si hradní páni ze Zemanova pokoje udělali „detašované pracoviště“.

Působení Vratislava Mynáře, vlekaře, který ke štěstí přišel, ve svém textu zanalyzovala kolegyně Eliška Hradilková Bártová. Od samého počátku jeho kariéry až doteď. Jasné je jedno: jestli chtěl Mynář dnešním představením ukázat, že je vše v pořádku, moc se mu to nepovedlo.

V Notesu z minulého čtvrtka jsem psal, že od estetiky autokratického státu nás dělí jen fotografie Zemana s aktuálním vydáním novin. Dnes zveřejněné video není tolik od věci. Po hradním brífinku nezapomněl hradní mluvčí Ovčáček na Twitteru zmínit, že prezident při jeho podepisování citoval slova z německého překladu Niccóla Machiavelliho, o čemž jsem v Notesu z minulého čtvrtka psal také. A vysvětloval jsem, jak to vlastně s tím citováním bylo.

Celé dnes zveřejněné video pak ve svém textu glosovala kolegyně Hanka Mazancová.

Iva Bezděková společně s Evou Romancovovou zase rozebraly, co všechno nás čeká od pondělí, alespoň co se nových opatření týče. Pro pořadatele hromadných akcí se paradoxně nic nemění. Od příštího pondělí budu ale například já, plně očkovaný, v redakci mezi dalšími plně očkovanými lidmi nosit respirátor. Majitelé restaurací budou muset aktivně kontrolovat certifikáty o bezinfekčnosti. A neočkovaní si budou muset testy platit ze svého, což na papíře zní sice dobře, ale myslím, že si všichni umíme představit, jak to bude v praxi vypadat.

Redakce Investigace.cz přinesla „success story“ dalšího miliardáře, který si přes offshorové firmy nakupoval nemovitosti ve Francii. Tentokrát jím je realitní magnát a jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek.

Pokud zrovna nežijete někde na poušti, nemohlo vám ujít, že vyšla nová filmová Duna. O filmu i románu, podle kterého vznikla, píše Ivan Adamovič.

A co vás v Deníku N čeká zítra?

– Pravidla proti covidu-19: co se mění, co ne

– Babiš míří na výsledky voleb i na Ústavní soud

– Zemanovi lidé v ÚVN porušovali pravidla

– Němečtí Zelení proti Nord Streamu

– Lotyšsko zpět v lockdownu

– Expert na přežití: Jíst lidské maso nemá cenu. Důležitý je deštník i kroksy

– Duna: sci-fi film hodný 21. století. Jak to vše začalo

– Covid se stane jednou nemocí z mnoha

– Komentář: Volby promění i českou mediální scénu

