Srdce plodu bijící jednou za dva dny, žena, která zemře, pokud porodí, znásilněná dvanáctiletá dívka. To jsou jen některé z příběhů žen, které jsou v americkém Texasu nuceny k nechtěnému těhotenství nebo mateřství.

„Mami, byla to nehoda, proč mě nutí si to nechat?“ ptala se dvanáctiletá těhotná

„Pacientka se rozplakala, když v den zákroku sestra zaznamenala u jejího plodu tlukot srdce poté, co předchozí den žádný nebyl.“ Věděla, co to znamená – v jejím státě právě vešel v platnost zákon, který zakazuje po šestém týdnu přerušení všech těhotenství, u nichž byl prokázán tlukot srdce.

Její miminko se buď narodí závažně poškozené, nebo jí bude