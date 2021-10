PolitikoN: Video hradních „bratrů v triku“ ukázalo víc, než jsme chtěli vidět

Stalo se už takovou tradicí, že když se prezidentská kancelář snaží něco vyvrátit, zpravidla se jí to nepovede a naopak to potvrdí. A když třeba pustí nějaké video, aby veřejnost ujistila, že s prezidentem je vše v pořádku, často to vyvolá ještě větší pochybnosti. Dnešní politické dění pro vás shrnuje Hanka Mazancová.