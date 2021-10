Zemanovi lidé porušovali pravidla. „Jejich chování připomíná komunistické papaláše,“ říkají v ÚVN

Kancléř Vratislav Mynář se ve čtvrtek snažil rozptýlit pochybnosti okolo toho, zda dokument o svolání Sněmovny podepsal sám prezident. Zveřejnil kvůli tomu několikavteřinové video, které zachycuje hlavu státu na nemocničním lůžku, jak dokument podepisuje. Nikdo z přítomných u Zemanova lůžka ale nemá respirátor, což nemocniční pravidla vyžadují. I to je podle informací Deníku N jeden z důvodů, proč Ústřední vojenské nemocnici došla s prezidentovým okolím trpělivost.

„Návštěva musí mít respirátor. Jsou to naše pravidla, máme je na webových stránkách,“ řekla Deníku N mluvčí nemocnice Jitka Zinke s tím, že návštěvníky na nutnost nošení ochrany dýchacích cest upozornili při vstupu do nemocnice. „U vstupu do prezidentova pokoje k tomu ale z pochopitelných důvodů už nedošlo, protože tam šel pan Vondráček s panem kancléřem Mynářem a náš personál tam nebyl,“ dodala Zinke.

Právě neohlášené návštěvy u prezidenta na jednotce intenzivní péče, nedodržování základních opatření i přehlížení stanoviska lékařů vedlo k tomu, že nemocnici se Zemanovým okolím došla trpělivost.

„Nás naštvalo, že absolutně ignorovali