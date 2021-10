Rusko nás vydírá, říkají němečtí Zelení. Plynovod Nord Stream 2 do provozu uvést nechtějí

Nový plynovod z Ruska do Německa je už hotový. Více než dvanáct set kilometrů potrubí, které leží na dně Baltského moře, čeká na to, až jím ruský Gazprom začne pumpovat miliardy kubíků plynu do Evropy. Kohouty se otevřou ovšem až ve chvíli, kdy mu německé úřady udělí všechny potřebné certifikáty, což bude přinejmenším ještě několik měsíců trvat. Z ruského pohledu tak hotové potrubí bude zbytečně dlouho zahálet.