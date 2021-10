Premiér utekl z tiskovky, Vojtěch tweetoval nesmysl. Tečka za vládou se covidu povedla

Uchytila se mezi některými politiky a snad i částí společnosti představa, že novináři jsou podivnými tvory z jiného vesmíru, kritizující vždy a vše (dotčeného politika zejména), nemajíce žádných jiných přání.

Inu, za sebe bych upřímně byl rád za otevřené školy. Za to, aby se mí rodiče nemuseli bát, že už je očkování v době sílící epidemie a plnících se nemocnic moc nechrání. Za to, aby se býval nemusel rok a půl odkládat pětidenní intenzivní kurz první pomoci v terénu, ze kterého jsem se právě vrátil – některé věci stojí za to umět, ne je odkládat, že se je někdy naučím. Dělá mi to víc radosti než napsat kritický článek.

Středeční tisková konference vlády však působila dojmem, jako by končící kabinet premiéra Babiše chtěl především rozptýlit podezření, že se z tragické komunikace v covidové době poučil.

S nápory epidemie zápolí a snaží se je zvládat, tu úspěšněji, tu méně, řada zemí. Česko na tom v posledních měsících nebylo špatně, teď se to mění – a časem se to zlepší. Je to kyvadlo, jde jen o to, kam až se vychýlí.

Není ale přece obhajitelné, že premiér