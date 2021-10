Notes: Covid už šlape na paty i partičce z Hradu

Z dnešních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal

Kolegyně Eliška Hradilková Bártová zjišťovala, kdo vlastně „stvořil“ pány Mynáře a Nejedlého, kteří si prakticky zprivatizovali prezidenta Miloše Zemana. A zjistila vcelku překvapivou věc: na Hrad je přivedl bývalý komunistický aparátčík, Zemanův kamarád, jeho někdejší pravá ruka a strůjce jeho volební image Miroslav Šlouf. Což ovšem neměl dělat. Záhy se oba dostali do prezidentovy přízně a Šloufa od něj odstřihli. Dojemný příběh.

Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá podezřením, že z okolí prezidenta Miloše Zemana unikají utajované informace, které mají pocházet hlavně z Bezpečnostní informační služby, zjistili Lukáš Prchal a Jakub Zelenka. Vyšetřování začalo ještě před Zemanovou hospitalizací. To je pro výše zmiňované pány z Hradu nepříjemná zpráva. Co kdyby se jich to třeba týkalo.

Komentátor Petr Fischer připomíná, že prezident Zeman ohýbal Ústavu tak, aby to po volbách vždy vypadalo, že nejdůležitější roli při vzniku vlády má on. Teprve jeho zdravotní zhroucení nabídlo možnost uvědomit si, že to podle Ústavy takto vůbec není. A tak teprve nyní sledujeme standardní povolební proces.

A když jsme u toho sestavování vlády, resp. zatím jen vládní koalice, začíná nám to trochu skřípat. Problémy jsou – jak už to bývá – se stranou, která má nejméně poslanců, ale nezanedbatelné ambice. „Jsme z nich nešťastní, každý den říkají něco jiného. Zástupci STAN šli včera na jednání, aniž věděli, co Piráti chtějí. Oni jsou teď jako po srážce s rychlíkem. My ale nemůžeme jen proto, že Piráti nevědí, co chtějí, blokovat jednání o vládě. To nejde,“ prozrazuje zdroj, který je s jednáním obeznámen.

Boj proti covidu ovšem dnes kontroval poměrně těžkým kalibrem. Dosluhující premiér s končícím ministrem zdravotnictví vystoupili po jednání vlády na tiskovce, aby oznámili, že se již rozjela další vlna covidové epidemie a je třeba opět zavést některá nepopulární opatření. Jeden by řekl, že jde o dost zásadní okamžik, ale premiér se během tiskovky omluvil, že musí odejít, aby stihl živý vstup do soukromé televize. Předtím ovšem stačil ostře zkritizovat opozici. No, nic, tady se dozvíte, co se vláda rozhodla zavést.

Jana Ciglerová, naše kolegyně ve Spojených státech, přináší příběhy lidí, kteří tvrdošíjně odmítali očkování, odrazovali od něj i ostatní, šířili konspirační teorie o tom, že covid-19 vlastně neexistuje a… nakonec na něj zemřeli.

A do třetice si nenechte ujít rozhovor Petra Koubského s německým virologem, jedním z tvůrců tamní protipandemické strategie. „Nastane okamžik, kdy bude nutné přestat covid-19 považovat za něco speciálního a začít s ním zacházet jako s jednou nemocí z mnoha,“ upozorňuje mimo jiné.

Co dál stojí za pozornost? Čerstvá aféra známého novináře, který sexuálně obtěžoval své kolegyně, a především reakce na ni opět ukázaly, jak je česká společnost v těchto věcech stále ještě „mentálně“ nastavena spíše na obranu agresora než na to, aby přemýšlela o újmě, kterou způsobil svým obětem. V komentáři to velmi dobře rozebírá právník a instruktor sebeobrany Pavel Houdek.

Sexu se týká svým způsobem i černá skvrna v historii Dánského království. Naše tamní spolupracovnice Albína Mrázová popisuje příběh ostrovů hrůzy. Na jednom bylo v letech 1923 až 1961 postupně internováno na pět set Dánek, protože byly považovány za „morálně zkažené“. „Léčbou“ byla sterilizace. Stejný ostrov existoval i pro muže. I oni byli nuceni podstoupit sterilizaci.

Co si přečtete v zítřejším tištěném vydání

Jistější je vsadit na velké dodavatele energií, radí experti

Jistější je vsadit na velké dodavatele energií, radí experti Snažíme se lidem zasadit v hlavě semínko proti fake news, říká šéfka projektu Fakescape

Komentář: Proč je drahá elektřina a co z toho plyne pro nás

Třicet let Buchet, loutek a nápaditosti

Proměna fotbalových chuligánů: Živelnou éru rvaní nahradilo MMA a pečlivá příprava