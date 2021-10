Deník N přináší rekonstrukci včerejšího jednání obou koalic o programu a podobě budoucí vlády. Redakce mluvila s účastníky jednání, kteří popisují možné složení kabinetu poté, co ze hry o ministerské křeslo vypadly Markéta Pekarová Adamová a Olga Richterová. Obě budou působit ve vedení Sněmovny.

Hra o ministerské trůny vrcholí. Popisujeme dohodu stran i hlavní adepty do vlády

Z úterního několikahodinového jednání vyplynula dvě překvapení, byť se o nich v kuloárech už spekulovalo. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míří do čela Sněmovny, poslankyně Pirátů Olga Richterová by měla zasednout do místopředsednického křesla. Obě tak nepovedou žádné ministerstvo, což podle účastníků jednání zamíchá kartami.

Podle dvou zdrojů koalice Spolu dlouho přesvědčovala Pekarovou Adamovou, aby přijala ministerské křeslo, šéfka TOP 09 to ale odmítla. „Snaha, aby paní předsedkyně byla ve vládě, byla velká, a to i z naší strany,“ řekl člen ODS, který si nepřál být jmenován.

„Více než půl hodiny se ji snažili