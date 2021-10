Hra o 16 miliard ohrožuje „milostivé léto“. Dluhy na dvě části rozdělovat musíme, tvrdí VZP

Spor mezi VZP a zákonodárci ohrožuje akci, od které si její autoři slibovali pomoc desítkám tisíc lidí v exekuci. Jednorázová možnost zbavit se některých exekucí označovaná jako milostivé léto začíná už na konci října a potrvá tři měsíce. Lidé, kteří dluží peníze státu nebo veřejné instituci, budou mít možnost zaplatit pouze původní dluh bez úroků a sankcí, které ho mnohdy zvýšily na mnohonásobek. Podle VZP ale z textu zákona vyplývá, že by měla po svých neplatičích žádat i penále, které vymáhá zvlášť. Autoři novely to odmítají.

Měl to být krok, který by alespoň částečně snížil hrozivý počet více než čtyř milionů exekucí tížících sociálně slabé Čechy. Takzvané milostivé léto prošlo v rámci velké novely exekučního řádu v podstatně omezenější formě, než jeho autoři plánovali. Původně se mělo týkat i soukromých věřitelů, nakonec ho ale mohou využít pouze ti, kdo dluží státu, obcím a dalším veřejným institucím. Včetně zdravotních pojišťoven.

„Lidí, kterých se to týká, může být až 300 tisíc,“ odhaduje Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Podle něj ale nakonec milostivé léto pomůže mnohem menšímu počtu dlužníků. „Řada lidí má exekucí víc, takže jim to bude jedno, někdo nebude mít ani na jistinu. Myslím, že když to využije 30 tisíc lidí, bude to úspěch,“ myslí si odborník.

Navíc se vynořil problém, s nímž se nepočítalo. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž oznámila, že