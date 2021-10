Třicáté narozeniny oslavily Buchty a loutky. Soubor, který své diváky naučil milovat smetiště

Pro toho, kdo ví, jak obtížné jsou poměry, ve kterých se musejí pohybovat tzv. nezávislí divadelníci, to vypadá neuvěřitelně: skupina spolužáků z DAMU si založí divadlo a vydrží hrát v téměř nezměněné sestavě třicet let. Ona skupina se jmenuje Buchty a loutky.

Čerstvý absolvent pražské „loutkárny“ Marek Bečka dostal v roce 1991 nabídku, aby založil loutkový soubor při Západočeském divadle Cheb. Dal dohromady několik spolužáků a ukázalo se, že je to sestava, která na sebe slyší. Zde je namístě jmenovat: tvrdé jádro Buchet a loutek tvoří spolu s Bečkou celých třicet let Zuzana a Vít Bruknerovi a Radek Beran. V začátcích do souboru patřili ještě Josef Vondráček, Pavel Antoš a scénograf Tomáš Zmrzlý, později s Buchtami pravidelně hrávali například Tomáš Procházka (spoluzakladatel souboru Handa Gote a kapely B4) nebo herečka Kristýna Maděričová Beranová (známá především z Divadla Na Zábradlí).

Po několika učednických letech v Chebu (kuriozita pro pamětníky: pánská část souboru zde zároveň absolvovala náhradní vojenskou službu) Buchty přesídlily zpátky do Prahy, nejprve do kulturního domu Mlejn ve Stodůlkách a poté do Studia Švandova divadla, kde hrají dodnes. Ke stěhování došlo v roce 2002, takže do sklepního prostoru smíchovského divadla připlula nová parta spolu s tehdejší velkou vodou.

Mimochodem, samotný název souboru může znít