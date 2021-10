Mynář s Nejedlým odstřihli Šloufa a přivlastnili si prezidenta. Jejich éru provází mlžení, lži a porušování zákona

Vedoucí prezidentské kanceláře, trestně stíhaný Vratislav Mynář má další, možná ale už poslední problém. Kvůli svému chování kolem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana se ocitl v hledáčku policie, která začala prověřovat možné trestné činy proti republice, a premiér Andrej Babiš i Petr Fiala jej vyzvali k rezignaci. Pochybnosti kolem Mynáře se ale objevují od samého počátku jeho úřednické kariéry. Klíčem k pochopení kancléřova jednání může být i to, jak se vlastně k Zemanovi před lety dostal.

Vraťme se o mnoho let zpět, do doby, kdy Miloš Zeman coby důchodce objímal na Vysočině stromy a na Hradě vládl konzervativec Václav Klaus.

Tehdy se v hlavě Zemanova dlouholetého přítele a nepostradatelného rádce Miroslava Šloufa zrodil plán, jak seniora na odpočinku vrátit zpět do politiky, a to rovnou do funkce nejvyšší.

Byl to právě tento bývalý komunistický aparátčík a vlivný lobbista, jenž byl zvyklý pohybovat se na hraně, ale i daleko za ní, kdo si do týmu, jehož úkolem bylo dostat Zemana na Hrad, přivedl právě Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. Jednoho přivedl z lyžařského areálu v moravské vsi Osvětimany, druhého rovnou z Ruska. Oběma tak umožnil dostat se do nejvyšších pater politicko-zákulisního světa a předal jim – především tedy Nejedlému – své know-how i kontakty.

Velmi záhy, přesto však pozdě, si jinak protřelý a otrlý Šlouf uvědomil, co vlastně stvořil. Ostatně nemohl si toho nevšimnout, zmíněný tandem mu totiž