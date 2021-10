Notes: Tlak na Hrad, ticho z něj a koronavirové prázdniny

Dnešní dění v Česku opět ovládl Miloš Zeman a především jeho okolí. Tlak na úředníky prezidenta Zemana, který je už více než týden v nemocnici a není schopen pracovat, roste. Tlačí policie, tlačí BIS, tlačí i premiér Babiš, ministr Kulhánek, Senát…

Policie začne v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana a děním kolem něj prošetřovat možné trestné činy proti republice. Konkrétně se kriminalisté mají zajímat o hradního kancléře Mynáře. „Směřuje to na Mynáře, protože věděl, že je na tom špatně, a vodil tam zástupy lidí,“ popsal jeden ze zdrojů.

Zemanův poradce Martin Nejedlý ale bude svého kolegu Mynáře bránit – podle něj dělá jen to, co mu Miloš Zeman nařídil. Nejedlý ale přijde o diplomatický pas. Vyzval ho k tomu ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Nejdlému prý ale stejně nikdy k ničemu nebyl, a proto ho klidně odevzdá. „Nikdy mi nepomohl k ničemu jinému, než že když jsem s panem prezidentem cestoval, a to na základě jeho rozhodnutí, nemusel jsem stát fronty na víza,“ řekl Nejedlý. Ministr dal Nejedlému na vrácení pasu sedm dní (do příštího úterý? za sedm pracovních dní? počítají se svátky?).

Premiér i šéf ODS vyzvali kancléře Mynáře k rezignaci. Ten ale stručně napsal, že byl jmenován prezidentem, a prezident je proto taky jediný, kdo ho může odvolat. Mynář doplnil, že na žádné výzvy politiků nebude reagovat.

Léta neotřesitelná pozice nejbližších Zemanových spolupracovníků tak utržila rány ze všech stran. Od Zemanova ansámblu se odvrátili lékaři, policie i premiér Andrej Babiš. Prezidentovo okolí navíc může být nervózní kvůli tomu, že Zemanovy lidi podle dostupných zpráv odposlouchávala Bezpečnostní informační služba, píše Jan Wirnitzer v článku o strmém pádu vrcholných úředníků do izolace.

Celou nepřehlednou a velmi dynamickou hradní situaci vysvětluje v podcastu Studio N Jan Tvrdoň.

A o aktivaci článku 66 Ústavy a tím odebrání pravomoci prezidenta dnes jednala i senátní komise pro ústavu. Komise se jednomyslně shodla, že podmínky k odebrání pravomocí vrchnímu veliteli ozbrojených sil jsou splněny. K hlasování o aplikaci článku 66 podle předsedy komise Zdeňka Hraby dojde zřejmě na plénu horní komory 5. listopadu. Komise se zabývala i navrácením pravomocí prezidentovi. „Myslím, že pokud bude Miloš Zeman plně aktivní a ovládne mediální prostor, bude nám všem i veřejnosti jasné, že je opět schopen se plně ujmout úřadu… Miloš Zeman o sobě dá vědět,“ řekl Hraba s tím, že v takovém případě by ani nepožadoval lékařskou zprávu prezidenta.

A co jsme se díky této situaci dozvěděli ze zprávy Senátu o stavu prezidenta? „Ústavní pojistka v podobě Senátu opět zafungovala. To je velmi dobrá zpráva, ale tím dobré zprávy končí,“ píše v komentáři Eva Mošpanová.

Celá šokující aféra kolem hradních administrátorů podle komentátora Petra Janyšky ale dává příležitost ukázat, že nejsme banánovou republikou. „Proto teď veřejnost potřebuje výrazné ujištění, že s novou vládou a jednou v budoucnosti s novým prezidentem taková libovůle skončí. Že každý se bude striktně držet právního řádu a chovat se v rámci zákonných kompetencí,“ píše ve svém komentáři.

Mezitím se kvapem blíží 28. říjen a s ním spojené udělování státních vyznamenání. Na dotazy, jak bude ceremoniál vypadat, Hrad neodpovídá. Například není jasné, kdo bude vyznamenání předávat, protože prezident není schopen své pracovní povinnosti kvůli hospitalizaci vykonávat. Zákon na to ale naštěstí pamatuje a vyznamenání tak může předávat prakticky kdokoliv.

Odpovědi na zásadní otázky, jestli je chování prezidentova okolí trestné, na koho případně přejdou prezidentovy pravomoci i co bude s Mynářem, přibližují v Q&A Kirill Ščeblykin a Jan Tvrdoň. Malý spoiler: Premiér Babiš i pravděpodobný příští premiér Fiala jsou podle svých slov připraveni Mynáře případně odvolat, pokud by na ně přešla část prezidentských kompetencí při aktivaci článku 66 Ústavy. Kdyby k tomu došlo, získá právě předseda vlády možnost Mynáře odvolat.

Pandemie covidu opět nabírá na síle a v Česku se začíná naplňovat rizikový scénář ÚZIS. Stoupají počty potvrzených pozitivních případů i lidí s covidem v nemocnicích. Jako země jsme prakticky úplně rozvolnění a covidu tak vlastně nic nestojí v cestě. Jenže ačkoliv mapa vývoje nákazy v Česku teď jednoznačně ukazuje riziková ohniska, především některé okresy v Jihočeském a Moravskoslezském kraji, ministerstvo zdravotnictví žádná lokální opatření nyní nechystá. Odborníci přitom vyzývají vládu, aby co nejrychleji v těchto oblastech zasáhla.

A pandemie covidu se nerozjíždí jen u nás. Velká Británie hlásí nejvíce denních úmrtí kvůli koronaviru od března. V Rusku včera s covidem zemřelo přes tisíc lidí a rekordy trhají i nové potvrzené případy. Ruská vicepremiérka Golikovová proto navrhla vyhlásit na přelomu října a listopadu dny pracovního volna.

Anticovid tým koalice Spolu se odmítá vyjadřovat k návrhům nové vlády, údajně jeho členům chybí aktuální čísla. Jenže podrobná data o vývoji onemocnění přitom dostávají každý den do e-mailu. Podle člena týmu Bohuslava Svobody jsou tato data nekvalitní. O tom, kdo komu a co neposlal, více píše duo Markéta Boubínová a Prokop Vodrážka.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí má po měsících bezvládí nové vedení – je jím Robin Maialeh, kterého do funkce krátce před volbami jmenovala ministryně Jana Maláčová. Jenže nového šéfa kritizují někteří odborníci z vědecké rady ministerstva práce. „Kandidát nemá potřebné manažerské a vědecké zkušenosti a schopnosti pro tuto důležitou pozici,“ kritizuje výběr nového ředitele také Mariola Pytlíková z CERGE-EI. O novém a taky kritizovaném šéfovi Výzkumného ústavu píše Michal Tomeš.

Premiér Babiš opakovaně řekl, že bude v opozici, jenže jeho odchod z čela vlády do opozičních lavic – nebo úplně z politiky – může ovlivnit i jeho ekonomické zájmy a osobní kauzy. Otazníky visí například nad odklady ve vyšetřování Čapího hnízda, rychlým vyloučením Dezy z okruhu možných viníků otravy Bečvy nebo českým postupem ve sporu o Babišův střet zájmů s Evropskou komisí. V řadě věcí se tak mohou s Babišovým avizovaným odchodem do opozice pohnout ledy, píše v analýze Jan Moláček.

