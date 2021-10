Kdo by si proboha kupoval zahradní trpaslíky? Aneb něco málo o německé zdánlivě zvrácené zálibě v okrašlování

Německý deník Pavla Poláka: Bývaly doby, kdy téměř každý hraniční přechod do Německa střežily na české straně početné zástupy zahradních trpaslíků, sešikovaných kolem stánků vietnamských tržnic. Ovšem s tím, jak dnes tržnice mizejí, vytrácí se z českého pohraničí i trpaslík, tento podivuhodný výtvor německého estetického cítění. Pro jedny je to kýčovitá zvrácenost, pro druhé roztomilá ozdoba, která prý dokáže zútulnit nejbližší okolí. Přitom hranice mezi oběma skupinami nejsou neprostupné. Ostatně já sám jsem toho příkladem. Trpaslíky kupuji a nestydím se za to.

Pocházím ze Sudet, tudíž už jako kluk jsem si ťukal prstem na hlavu, když jsem sledoval v Hrádku nad Nisou německé sousedy, jak si do auta nakládají zahradní trpaslíky s červenými čepicemi, dlouhým bílým fousem a zpravidla ještě nějakým dalším trpasličím atributem. Tu klečel trpaslíkovi u nohou srneček, tu držel v rukou jablíčko nebo slunečnici. Řemeslné provedení bylo chatrné, materiál podivně tvrzený plast a barvy jakoby ledabyle nanesené, tudíž červená čepice barevně zatékala i do bílých vlasů. Inu, byl to trpajzlík ze Sudet, který šel přesto na dračku.

Patří k českému koloritu utahovat si z těchto nedokonalých odlitků, které dřepí zpravidla v pečlivě posekaných zahrádkách. A spolu s trpaslíky to taky nezřídka schytají i naši němečtí sousedé, kteří projevují z českého pohledu zcela iracionální zálibu v trpaslících. Prostě ťuk, ťuk na čelo, že?

Když jsem před více než sedmi lety odjížděl z Hřenska na kole do Berlína, kde od té doby žiju, vyfotil jsem si u posledního vietnamského stánku před hranicemi trpasličí skupinku. Byla to poslední fotografie trpaslíka, kterou doprovázel můj posměšný úšklebek. Následným překročením hranic a také Labe jsem překročil, aniž jsem to tušil, i svůj pomyslný trpasličí Rubikon.

Novinářské cesty mě pak totiž zavedly i do Durynska, kde v 19. století začaly místní fabriky vyrábět ve velkém zahradní trpaslíky z keramické hlíny. Proto jsou trpaslíci spojovaní zejména s Německem, přestože doklady o jejich předchozí existenci lze najít i v jiných zemích západně i severně od Německa. Všude tam, kde se tradovaly germánské mýty a báje s trolly, permoníky, skrčky a trpaslíky, se objevují jejich figurky. Ale bylo to Německo, kde se zrodil onen ikonický prototyp zahradního trpaslíka. A bylo to Německo, které je pak masově rozptýlilo mezi lidi.

Co vlastně přiměje člověka postavit si do zahrady trpaslíka? Podle mě to souvisí s hlubokou lidskou potřebou zušlechťovat, nebo chcete-li zútulňovat svoje nejbližší okolí. Sázení květin kolem domu nebo zavěšování korýtek s pelargoniemi na balkoně totiž s trpaslíkem souvisí víc, než by si našinec byl ochoten připustit. Jde o to vytvářet prostředí, které je krásné. A ano: o tom, co je krásné, lze vést dlouhé diskuse. Trpaslík vznikl a jde na odbyt hlavně proto, že má něco zkrášlit.

Pochopitelně každá náklonost se může nepřirozeně zvrátit. Kupříkladu v Horním Rakousku u bavorských hranic si jedna důchodkyně postavila do zahrady skoro pět tisíc trpaslíků. Má z nich radost, a to i na jaře, když je musí po zimě mýt. Prý na to potřebuje tři týdny v kuse.

Nevím, zda to bylo tím, že jsem své opovržení trpaslíky rozptýlil historickým poznáním, nebo zda se na mém estetickém vnímání nepodepsal dlouholetý pobyt v Německu, ale k mému velkému překvapení se jednoho dne stalo pro mě cosi nečekaného. Stál jsem v krušnohorských Vejprtech na chodníku, třicet metrů od hranic se Saskem, díval jsem se na sedm metrů dlouhé mnohořadí trpaslíků. Byli tam trpaslíci spíše vkusní a spolu s nimi i vyloženě nevkusní. Třeba trpaslice s obnaženými trpasličími ňadry nebo předkloněný trpaslík s vystrčenou zadnicí. To je kýč povýšený na druhou.

Před dvanácti lety řešily německé soudy i trpaslíka, který hajloval. Stíhání jeho tvůrce nakonec zastavily. Cílem prý nebyla propagace nacismu, nýbrž jeho karikování.

Ale to odbíhám od toho, co se událo ve Vejprtech. V jeden okamžik, ani nevím, jak se to přesně stalo, jsem viděl, jak natahuji ruku po trpaslíkovi se slunečnicí a jak ho pevně uchopeného odnáším dovnitř, abych ho zaplatil. Byl to historicky první trpaslík, kterého jsem koupil, a současně s tím musím doplnit, že nebyl ani poslední.

Od tohoto iniciačního momentu ve Vejprtech se občas stane, že pořídím trpaslíka, kterého pak daruji svým známým a přátelům. Je to takový nepravidelný rituál. Nikoli z nějaké zlomyslné poťouchlosti (a pokud ano, tak zanedbatelně malinké), hlavně si chci na nich totiž vyzkoušet, zda je možné otevřít své srdce i něčemu, o čem v Česku panují tak hluboce zakořeněné předsudky.

A předběžný závěr? Světe div se, je to možné! A zda mám také já vlastního trpaslíka? Zatím ne. Mé srdce se ještě tak široce nerozevřelo, ale už je pootevřené.

