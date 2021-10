Komentář Petra Fischera: Osm let prezident Miloš Zeman ohýbal Ústavu dle své libovůle. Četl ji a vykládal zlovolně – často proti zamýšlenému smyslu, obsaženému ve všech výkladech – a to tak, aby posílil moc ve svůj prospěch. Prezidentovo vážné zdravotní zhroucení vrací znovu pozornost k základnímu dokumentu státu, který obvykle nikdo nečte. Vzpomeneme si na něj až v čase krize, kdy konečně můžeme číst Ústavu otevřeně v jejím nejhlubším smyslu. Ta chvíle přichází i teď.

Osm let Zeman ohýbal Ústavu. Teď vzniká vládní kabinet bez něj a způsobem, jakým její tvůrci předpokládali

Když prezidentovi muži ještě před dvěma týdny mluvili o tom, že hlava státu je zcela v pořádku a pečlivě připravuje strategii povolebního vyjednávání o vládě, bylo to jako sdělení z Marsu. Nejen že všichni mohli vidět, že prezidentovo zdraví rychle odchází, ale nedávalo to smysl ani politicky. Prezident podle Ústavy nemá vytvářet žádné strategie povolebních jednání, nic takového mu určeno není, protože v té chvíli získávají moc od občanů zvolení zástupci lidu. To jim a jejich politickým stranám přísluší jednání o vládním kabinetu, přesněji o vytváření sněmovní většiny a případné rozvíjení strategických plánů.

„Hvězdná hodina prezidenta“, která i podle známých právníků nastává po každých volbách, protože prezident má pravomoc pověřovat jednáním o vládě nebo jmenovat premiéra, je nemístné nadsazování role hlavy státu, které