Upekli volební zákon, viní Babiš Ústavní soud. Jedná jako autoritářští populisté, říká politolog

O tom, jak se podle Babiše Ústavní soud podílel na „podvodu na voličích“, se jal premiér vyprávět v nedělním hlášení Čau lidi. Předseda vlády s týdenním odstupem hodnotil uplynulé sněmovní volby, v nichž sice ANO získalo nejvíc, 72 poslaneckých křesel, jeho koaliční potenciál ale na sestavení nové vlády pravděpodobně stačit nebude a hnutí tak po letech ve vedení země míří do opozice.

„Podvod na vás, na voličích, byl připravován už hned po našem vítězství v roce 2017. Tehdá 21 opozičních senátorů podalo stížnost Ústavnímu soudu a tam pan předseda (Pavel) Rychetský a jeho blízká velká kamarádka paní (Eliška) Wagnerová upekli nový volební zákon,“ tvrdí Babiš ve zhruba půlhodinovém videu.

Své klipy pravidelně sdílí na sociálních sítích. Ten nedělní sledovalo (k 19. říjnu) na Facebooku přes 200 tisíc diváků a na platformě YouTube 25 tisíc lidí.

„Samozřejmě dělal nějaké záležitosti“

Nebylo to poprvé, co se Babiš do Ústavního soudu či do jeho předsedy navezl (a Rychetský si v minulosti zase neodpustil šťouchanec směrem k premiérovi). Už na tiskové konferenci v sobotu po volbách Babiš zaútočil v momentu, kdy se snažil zdůvodnit volební porážku tím, že se proti němu všichni spojili.

„Různé vymyšlené kauzy, opakovaně zdůrazňovali hlavně pandemii, potom byl střet zájmů, který neexistuje, do toho Bečva a teď Francie. A ještě mého syna do toho zatáhli. A na začátku byl pan Rychetský, který samozřejmě dělal nějaké záležitosti,“ prohlásil tehdy premiér patrně v narážce na únorové rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části volebního zákona.

Předseda soudu Rychetský v reakci pro Deník N označil Babišova slova za „trochu absurdní“. „Ústavní soud je negativní zákonodárce. Nic jsme neupekli, zrušili jsme předchozí ustanovení volebního zákona, které způsobovalo hlubokou nerovnost hlasů,“ říká.

„Ale co si pak ‚upekli‘ v Parlamentu, jakým novým ustanovením to nahradili, na to Ústavní soud nemá a neměl žádný vliv,“ upozorňuje předseda Ústavního soudu.

Paradoxem je, že nový volební zákon nejen že neupekl Ústavní soud, jak tvrdí Babiš, ale dokonce je dílem jeho hnutí ANO. Dolní komora za souhlasu Babišova hnutí přijala úpravu volebního zákona v podobě, kterou samo ANO navrhlo prostřednictvím šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

Rychetský neopomíná poznamenat, že jej způsob, jakým o něm premiér mluví, nechává stejně jako ostatních čtrnáct ústavních soudců lhostejným. „Vypovídá to o značné neznalosti ústavních mechanismů. Něco jsme zrušili, ale nejenže jsme nemohli a nesměli, ale ani jsme nedali návod, jak to mají nahradit. Řekli jsme, že se musí dodržovat ústavní princip proporcionálního zastoupení. Nic víc jsme ani říct nemohli,“ dodává.

Deník N oslovil Babiše s dotazy, co přesně mu na postupu Ústavního soudu vadí. Premiér nereagoval.

Politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci říká, že ataky vůči Ústavnímu soudu jsou typické pro autoritářské populisty.

„U všech autoritářských populistů je typické, že napadají ústavní soudy, protože ústavní soudy, které chrání ústavu a chrání demokratický pořádek země, se velmi často dostávají do sporu se zájmy těchto politiků. A je naprosto běžné, že právě tito politici velmi často ústavní soudy napadají. Mimochodem je to jeden z dobrých rozlišovacích znaků, jak odlišit běžného populistu od autoritářského populisty,“ řekl Deníku N.

Podvod, podvod, podvod na vás, podvod

Premiérova komunikační strategie nyní stojí na tom, že sice okrajově zmiňuje, že „samozřejmě akceptuje“ volební porážku, neopomíná ale zdůrazňovat, že za ní stojí podvod a stal se obětí spiknutí. „Tak je to, vážení, tak je to, že tahle pětikoalice, ano, nás porazila. Bohužel. Museli se spojit a připravovali to dopředu a samozřejmě já to akceptuju. Bohužel, tak si prosadili pravidla, tak to je,“ litoval v nedělním videu.

V celé promluvě téma údajného podvodu zdůrazňoval. Použil obraty „podvod na vás, na voličích“, „podvod, který byl dlouhodobě připravován“ a „my bysme byli vyhráli i ty volby, kdyby tenhle podvod na voličích nebyl pečlivě připravenej“.

