Mynář dělá jen to, co mu nařídí prezident. Diplomatický pas klidně odevzdám, tvrdí Nejedlý

Babiš vyzval k odebrání Nejedlého diplomatického pasu v rozhovoru pro Rádio Impuls a požádal o to ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD). Šéf diplomacie následně Zemanova poradce vyzval, aby pas odevzdal do sedmi dní.

„Pokud mi jej chtějí odebrat, ať mi to napíšou a já jim ho odevzdám. Do té doby to ale dělat nebudu. Nikdy mi nepomohl k ničemu jinému, než že když jsem s panem prezidentem cestoval, a to na základě jeho rozhodnutí, nemusel jsem stát fronty na víza,“ řekl Nejedlý s tím, že na diplomatickém pasu nelpí.

Situace kolem nejužšího prezidentova okolí se v úterý vyostřila, když policie oznámila, že začne prošetřovat možné trestné činy proti republice kvůli Zemanově hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici.

Policie vidí problém v tom, že Mynář vodil za prezidentem návštěvy, včetně předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, byť už měl informace o Zemanově špatném zdravotním stavu. Nejedlý je podle svých slov připravený s policií spolupracovat.

Ústřední vojenské nemocnici došla minulý týden s Mynářem trpělivost a zakázala nepovolené návštěvy u prezidenta. „Pan kancléř se dohodl s panem profesorem Zavoralem, je dohodnutý nějaký režim návštěv a ten režim budeme dodržovat,“ reaguje Nejedlý a tvrdí, že Mynář dělá jen to, co mu přikáže prezident.

„Pan kancléř nesmí dělat nic, co by mu neřekl pan prezident. Nesmí o své vůli dělat žádné věci. Dokud prezident