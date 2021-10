Podle senátní komise pro ústavu jsou splněny podmínky pro aplikaci článku 66 Ústavy a odebrání pravomocí prezidentovi. Organizační výbor horní komory by měl jednat se Sněmovnou o usnesení, že prezident nemůže ze závažných zdravotních důvodů vykonávat svůj úřad.

„Zeman o sobě dá vědět.“ Senátoři řešili článek 66 i to, jak prezidentovi případně pravomoci vrátit

Necelé dvě hodiny jednala v úterý senátní komise pro ústavu. Zpočátku neveřejně, neboť členy komise úvodem šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS) seznámil z dopisem, který obdržel z Ústřední vojenské nemocnice. Ten konstatuje, že prezident republiky není aktuálně schopen vykonávat svoje pracovní činnosti a že návrat do úřadu v budoucích několika týdnech je nejistý.

Senát spolu se Sněmovnou by měl stanovit harmonogram kroků, které k přijetí usnesení, že prezident nemůže svůj úřad vykonávat, povedou. Současně by horní komora měla být první, která tak rozhodne, a to ještě před ustavením nové dolní komory. „Komise se na tom usnesla jednomyslně,“ řekl její předseda senátor Zdeněk Hraba (STAN).

Současně se komise po konzultaci s ústavním expertem Janem Kyselou shodla na tom, že Senát by měl být první parlamentní komorou, která usnesení o převedení prezidentských pravomocí odsouhlasí. Senát tím podle Hraby dává Sněmovně de facto