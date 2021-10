PolitikoN: Přesun prezidentských pravomocí se přiblížil. Stejně tak pád kancléře Mynáře

Pro možné použití článku 66 je potřebný souhlas obou komor Parlamentu. Senát je připraven hlasovat pro. Po dnešním jednání komise pro Ústavu to oznámili její zástupci. Na druhou hodinu odpolední pak byla v horní komoře na programu schůzka vedení Senátu se špičkami sněmovních politických stran a hnutí.

Z ní vyplynulo, že možný postup podle článku 66 muže být velmi blízko. Zástupci pěti sněmovních opozičních uskupení, která podle všeho budou formovat budoucí vládu, se totiž shodli, že případný ústavní krok je potřeba podniknout. V dolní komoře přitom disponují pohodlnou většinou.

Jízdní řád možného převedení pravomocí prezidenta by měl být takový, že nejprve by o něm hlasoval Senát. Podle vyjádření politických špiček by se tak mohlo stát 5. listopadu. Tedy jen několik málo dní před ustavením nové Poslanecké sněmovny. Ta by případně mohla o tomtéž rozhodovat kolem 10. listopadu.

Kandidát koalice Spolu na premiéra Petr Fiala (ODS) k tomu oznámil, že před samotným hlasováním by bylo vhodné opětovně si vyžádat stanovisko Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Tedy zjistit, zda závažné důvody pro takový postup trvají. Na tiskové konferenci chyběli zástupci hnutí ANO a SPD.

Ti veřejně nijak nevyloučili, že by se k hlasování klonili. Andrej Babiš (ANO) se ovšem snaží nadnášet možnost, že by na případnou aktivaci článku 66 Ústavy mohlo dojít později, například v prosinci. Babiš se tak snaží