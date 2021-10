Muž, který z ruských vězeňských archivů vynesl brutální svědectví, je v bezpečí

„Jsi špína. Jsi hnida. Zvířátko… Jsi nikdo,“ říkají ruským vězňům, když je bijí a znásilňují. Nebo když je nutí navzájem se osahávat. Nebo když přesvědčí část vězňů, aby jiným močili na hlavy.

Že se takové věci v ruských věznicích dějí, se vědělo. Mluvilo se o tom. Teď to celý svět může spatřit na vlastní oči. Pokud pohled na sadismus a lidské utrpení v té nejobnaženější podobě vydrží.

Útěk z Ruska

„Je to mladý Bělorus, který si mučení sám zažil,“ napsal před několika dny na svém telegramovém kanálu Vladimir Osečkin: člověk, který na webu Gulagu.net vede nejrozsáhlejší vyšetřování týrání ruských vězňů v novodobé ruské historii.

Ten mladý Bělorus nejspíš vejde do dějin. Protože to byl on, kdo