Notes: Čeká nás pokus o odebrání pravomocí prezidentovi. Plyn a elektřina budou možná bez DPH

ZDRAVOTNÍ STAV PREZIDENTA ZEMANA je vážný. Plyne to ze zprávy, kterou Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) předala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS). Ten pak s jejím obsahem částečně seznámil média. Senát teď bude podle Vystrčila projednávat případné odebrání prezidentských pravomocí podle článku 66 Ústavy.

K tématu dále přinášíme:

Kancléř Vratislav Mynář krátce před Vystrčilovým odhalením řekl, že o Zemanově stavu informovat nemůže, a obvinil Vystrčila a média z manipulací. „Vše od samotného začátku směřuje jen ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí,“ řekl Mynář.

Lídři koalice Spolu podporují ústavní odvolání Zemana z funkce. Podobně se vyjádřili předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda STAN Vít Rakušan. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) by naopak dal přednost tomu, aby návrh projednala až nová Sněmovna.

Premiér Babiš řekl, že informace z ÚVN je překvapivá, že to není dobrá zpráva a že je připraven jednat se všemi zainteresovanými stranami.

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem, odborníkem na informační otevřenost státní moci, kterého jsme se ptali, co v této chvíli Hrad zveřejnit má, co musí a co nesmí.

Premiér Babiš prý dostal od prezidenta příslib dvou pokusů sestavit vládu, využít je však nechce. Řekl to ve svém video blogu Čau lidi.

Rozhovor s Kateřinou Šimáčkovou, soudkyní Ústavního soudu, pro náš podcast Studio N, který přinášíme i v textovém přepisu. „Celá naše Ústava je nastavena tak, že ústavní činitelé, kteří byli zvoleni lidem nebo jiným způsobem ustaveni do nejvyšších funkcí ve státě, budou vykonávat funkci pro blaho lidu a státu,“ říká v něm. Chovají-li se jinak, zákon s tím často nic nezmůže.

ŠKODA AUTO ZASTAVUJE VÝROBU kvůli nedostatku čipů, zatím na dva týdny. Zaměstnanci budou po tu dobu dostávat osmdesát procent svého průměrného výdělku. Vláda chystá pro automobilky podporu, získala k tomu souhlas v tripartitě.

MAĎARSKÁ OPOZICE SI ZVOLILA SPOLEČNÉHO LÍDRA pro parlamentní volby. Napřesrok v nich hodlá porazit nynějšího premiéra Orbána. Kandidátem šesti rozmanitých stran – od socialistů a Zelených přes liberály po národovecký Jobbik – bude Péter Márki-Zay, dosud skoro neznámý starosta města Hódmezővásárhely. Označuje se za pravicového křesťana. Vedle Orbána, který se ke křesťanským a konzervativním hodnotám okázale hlásí, by mohl působit jako jejich upřímnější zastánce. Zároveň je ale umírněný např. v otázkách LGBTQ+, takže by mohl být přijat i progresivnějšími voliči.

VLÁDA SE POKUSÍ PROSADIT DOČASNÉ ZRUŠENÍ DPH NA ENERGIE, prozatím u plateb za říjen a listopad. Je k tomu však ještě potřeba získat souhlas Evropské komise.

Další důležité zprávy

Zemřel Colin Powell, někdejší ministr zahraničí USA.

ČEZ zvedne od ledna cenu plynu o 50 až 66 %, cenu elektřiny o 30 %. Domácností s fixovanou sazbou se změna netýká.

Obětí zřejmě politicky motivované vraždy se stal britský poslanec Konzervativní strany David Amess. Zabil ho mladý Brit somálského původu během poslancových návštěvních hodin.

Michael Šnajdr je ve státní společnosti Lesy ČR náměstkem pro investice. Zároveň je společníkem velké developerské firmy. Zkoumáme možný střet zájmů na místě, kudy tečou velké veřejné peníze.

Naše publicistika

Ruský historik a opoziční politik Vladimir Kara-Murza se už dvakrát stal terčem pokusu o vraždu. V obsáhlém rozhovoru vysvětluje, jak vypadá dnešní ruská opozice, čemu čelí a proč nevadí, že je početně slabá. „Změny Ústavy z hlediska práva neplatí. A Putin je tedy stále omezen dvěma prezidentskými mandáty za sebou. V roce 2024 nesmí kandidovat. Jestliže se o to pokusí, změní se z legitimního diktátora v nelegitimního uzurpátora typu Alexandra Lukašenka.“

Green Deal je pro Evropu příležitostí, jak se zbavit závislosti na dovozu ruských fosilních paliv, říká politický geograf Michael Romancov z FSV UK v rozhovoru pro podcast Studio N.

Česká firma GZ Media je největším světovým výrobcem vinylových desek. Stále navyšuje produkci, vyvíjí vlastní lisy a další zařízení, které se nedá nikde koupit. Kromě toho například tiskne etikety pro láhve hodně drahé whisky. Přinášíme obsáhlý rozhovor s jejím ředitelem a spolumajitelem Zdeňkem Pelcem.

Trump zavedl Spojené státy na cestu ekonomického izolacionismu a obchodních válek. Biden po ní kráčí dál, píše v komentáři slovenský ekonom a někdejší ministr financí Ivan Mikloš. Mimo jiné tam říká: „Američtí ekonomové v zásadě souhlasí s tím, že čínská konkurence způsobuje ztrátu asi 130 tisíc amerických pracovních míst ročně. V USA ale každoročně zaniká asi 20 milionů pracovních míst z důvodu bankrotu, restrukturalizace nebo přesunu výroby do zahraničí. Na každé pracovní místo ztracené kvůli čínské konkurenci tak připadá 150 dalších pracovních míst.“

Co se stane s čínskou ekonomikou po krachu mamutích realitních společností Evergrande a Fantasia? Bude se muset změnit, říká analýza, kterou jsme převzali z Financial Times. Namísto investic do nemovitostí by se tam měly peníze vkládat například do ekologických technologií.

Co se stalo s Venezuelou, kdysi nejbohatší zemí Jižní Ameriky? Proč je dnes na mizině? Změny, které proběhly během vlády někdejšího prezidenta Cháveze, shrnuje Eduard Freisler, náš dopisovatel.

Český animovaný film Myši patří do nebe je důstojnou konkurencí vysokorozpočtových amerických animovaných velkofilmů, tvrdí v recenzi Irena Hejdová. „Ač může téma života po smrti působit trochu morbidně, v podání filmu Myši patří do nebe je život po životě zábavný a dobrodružný a připomíná spíš nekonečnou pouť.“

Co najdete v úterním tištěném vydání Deníku N?

Nedostatek čipů dolehl na českou ekonomiku plnou vahou. Naše největší automobilka zastavuje výrobu, což přivodí potíže jejím četným subdodavatelům. Na titulní straně proto nemůžeme mít nic jiného než čip – ale kam od něj vedou ty spoje?

Kromě titulního článku se dále dozvíte:

Jak informuje o Zemanově zdravotním stavu Hrad a jak Senát.

Co všechno se změní pro Andreje Babiše, jeho podnikání a jeho kauzy, odejde-li do opozice.

Zda může vražda Davida Amesse ukončit dávnou tradici setkávání britských poslanců s voliči.

Kdo je Péter Márki-Hay a čím může ohrozit Viktora Orbána.

Jaké rady pro politiky má strategický vyjednavač, vyškolený u FBI.

Proč má smysl ptát se, jestli je Biden jen „Trumpem s lidskou tváří“.

Čím je pro Česko důležitá a přitažlivá iniciativa Trojmoří a co má společného s kanálem Dunaj–Odra–Labe. (Nic.)

Jestli se vyplatí jít do pražské MeetFactory na výstavu AI: All Idiots. (Ano.)

Komu se bude líbit film Myši patří do nebe. (Dětem i dospělým.)

Kolik gólů dal Bayernu Mnichov roku 1900 pražský DFC (osm) a proč tento slavný klub, někdejšího konkurenta Sparty a Slavie, dnes nikdo nezná.

Citát pro dnešní den

„Ale to, co viděli, nebylo skutečné,“ řekla Nhi.

Javier potřásl hlavou. „Nebylo to skutečné, amiga?“

„Chci říci, že se to odehrávalo jen v jejich hlavách, nedalo se to ověřit zvenčí.“

„To znamená, že to není skutečné?“

„Tedy…“ řekla Nhi a mávla rukou, „já to asi nevysvětluji moc dobře.“

Javier k ní byl laskavý. „Vím, jak to myslíš. Zeptej se ale sama sebe na svou definici reality. Jestli je skutečné jen to, co mohou vědci otestovat, pak… do toho se nevejde většina lidské zkušenosti.“

– Monica Byrneová: Opravdová hvězda