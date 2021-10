„Temná role kancléře.“ Zemanovo okolí by mohlo být vyšetřováno, říkají právníci

Vystrčil na dnešní tiskové konferenci, které se účastnili i předsedové senátních klubů, uvedl, že podle nemocnice není nyní prezident schopen vykonávat své pracovní povinnosti.

Prognóza ÚVN, jak ji tlumočil šéf horní komory, navíc nepředpokládá zlepšení tohoto stavu v následujících týdnech. Politické špičky se v reakci zítra sejdou a budou řešit, jak postupovat dál. Přiblížila se možnost aktivovat článek 66 Ústavy, tedy odebrat po dobu závažných okolností prezidentovi jeho pravomoci.

Vystrčil ale tlumočil i další bod, o kterém Senát nemocnice informovala. Podle ÚVN byl totiž o stavu Zemana informován i kancléř Mynář. Ten měl dostat stejné informace jako Senát i v písemné podobě již 13. října. O den později přitom přivedl k prezidentovi šéfa dolní komory Radka Vondráčka (ANO), který pak uvedl, že Zeman podepsal svolání nové Sněmovny.

Podle ústavního právníka Jana Kysely nemělo svolání schůze žádný význam. „Byla totiž svolána na den, kdy by se sešla tak jako tak. Z hlediska racionality ústavního procesu tomu úplně přesně nerozumím. Rozhodně k tomu rozhodování nemělo dojít vzhledem k tomu, co teď víme ze zprávy Ústřední vojenské nemocnice. Co se tím přesně sledovalo, nevím. Nejspíše hledání svědka k tomu, že prezident republiky je v dobrém stavu, což se obávám, že ne úplně zafungovalo,“ řekl Deníku N Kysela.

Podle jeho kolegy Jana Wintra by mělo přijít na řadu vyšetřování. „Myslím si, že činnost pracovníků Kanceláře prezidenta republiky by měla být předmětem vyšetřování včetně