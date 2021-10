Iniciativa Trojmoří není jen megalomanská vize kanálu Dunaj–Odra–Labe. Česko by se do ní mělo aktivně zapojit

Komentář Víta Dostála: Končící vláda v pondělí odložila rozhodnutí o vložení českého příspěvku do Investičního fondu Iniciativy Trojmoří. Vklad ve výši dvaceti milion eur, tedy přes půl miliardy korun, by měl do budoucna sloužit na investice infrastrukturního charakteru v regionu střední a východní Evropy. Některá média hovořila o vládním záměru jako o snaze poslat další peníze na nesmyslný projekt kanálu Dunaj – Odra – Labe. Vzhledem k charakteru fondu je však jasné, že prostředky se v tomto Zemanově snu neutopí. Naopak by byl příspěvek do něj správným krokem, který by příští vláda měla uskutečnit.